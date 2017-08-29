Hyundai приостановила производство в Китае из-за американских ракет

Компания Hyundai приостановила производство на всех четырех заводах в Китае, где выпускаются ее модели. Официально это объясняется срывом поставок комплектующих.

Компания Hyundai приостановила производство автомобилей на всех четырех заводах в Китае. Три из них расположены в Хуанжоу, еще один в Пекине. Все они принадлежат совместному предприятию Beijing Hyundai Motor, созданному Hyundai и китайским концерном BAIC.

Представители компании заявили, что приостановка производства временная и связана с недопониманием, которое возникло между Hyundai и местным производителем автокомпонентов.

Производитель пластиковых топливных баков отказался поставлять их Hyundai, пока корейская компания полностью не погасит долг по отсроченным платежам. Южнокорейское агентство Yonhap с ссылкой на местные СМИ утверждает, что задолженность перед поставщиком составляет 17 млн долл.

«Местный поставщик топливных баков отказался поставлять комплектующие на Beijing Hyundai Motor, так как автопроизводитель не погасил задолженность», — сообщил собеседник агентства.

Корейские СМИ пишут, что задолженность возникла по вине СП, а не головного южнокорейского офиса Hyundai. В этом году Beijing Hyundai Motor испытывает серьезные финансовые трудности из-за рекордного падения продаж автомобилей Hyundai в КНР.

За первые семь месяцев продажи автомобилей Hyundai в Китае упали на 41% до 351 292 автомобилей, при этом производственные мощности СП позволяют выпускать до 1,35 млн автомобилей в год.

Падение спроса на Hyundai связано с антикорейскими настроениями в Китае после согласия Сеула на размещение в стране американской системы ПРО THAAD. В Китае выразили протест против этой меры, так как радары THAAD позволяют следить за военной деятельностью в КНР.

На прошлой неделе в Китае Hyundai представила обновленный кроссовер ix25, который у нас известен под именем Creta.

Фото: Hyundai