Porsche представила новый Cayenne: все, что о нем известно

Компания Porsche представила третье поколение Cayenne. Внешне машина изменилась не сильно, но стала легче, мощнее и технологичнее.

Porsche Cayenne

Компания Porsche официально представила третье поколение кроссовера Cayenne. Рассматривая машину и официальные фотографии силишься найти хоть какие-то значимые изменения в дизайне. На первый взгляд создается ощущение, что Cayenne вообще не изменился вместе и это не новое поколение машины, а всего лишь легкий фейслифтинг. В Porsche свой, мягко говоря, консервативный подход в дизайне объясняют просто: машина изменилась эволюционно, потому что так пожелали клиенты. Porsche Cayenne появился 15 лет назад и спас немецкую компанию до этого производившую исключительно спортивные модели. Став для многих самым желанным кроссовером в премиальном сегменте он принес компании прибыль. Поэтому и осторожничают с дизайном в Porsche, чтобы не отпугнуть клиентуру.

Porsche Cayenne



Проще всего отличить новое поколение Cayenne от предыдущего сзади: тонкие фонари с росчерками светодиодов у него соединены светящейся полоской, протянувшейся от фонаря к фонарю по двери грузового отсека.



Зато в техническом плане с Cayenne произошла если не революция, то как минимум полное переосмысление. Машина построена на платформе MLB Evo, которая уже дала жизнь Audi Q7 и Bentley Bentayga. Здесь повсюду алюминий, из него сделаны не только внешние кузовные панели, но и пол и передний модуль. Плюс широкое использование сверхвысокопрочных сталей. Размеры кроссовера практически не изменились, оборудования прибавилось, но он стал легче на 65 кг. Причем 10 кг удалось сэкономить просто за счет замены обычного аккумулятора на современный литий-ионный. Проще всего отличить новое поколение Cayenne от предыдущего сзади: тонкие фонари с росчерками светодиодов у него соединены светящейся полоской, протянувшейся от фонаря к фонарю по двери грузового отсека.Зато в техническом плане с Cayenne произошла если не революция, то как минимум полное переосмысление. Машина построена на платформе MLB Evo, которая уже дала жизнь Audi Q7 и Bentley Bentayga. Здесь повсюду алюминий, из него сделаны не только внешние кузовные панели, но и пол и передний модуль. Плюс широкое использование сверхвысокопрочных сталей. Размеры кроссовера практически не изменились, оборудования прибавилось, но он стал легче на 65 кг. Причем 10 кг удалось сэкономить просто за счет замены обычного аккумулятора на современный литий-ионный.

Porsche Cayenne



Полностью была переработана подвеска: в Porsche говорят, что от предыдущего поколения здесь осталась только адаптивные амортизаторы PASM, которые устанавливаются на S-версию. Все остальное у кроссовера либо новое, либо серьезно модернизированное. Уже в базовой версии Cayenne оснащается пневмоподвеской. Впервые в истории модели в качестве опции для Cayenne предлагается полноуправляемое шасси с подруливающими задними колесами как у Panamera. Кроме того, появились активные стабилизаторы, подавляющие крены с помощью электроактуаторов. Полностью была переработана подвеска: в Porsche говорят, что от предыдущего поколения здесь осталась только адаптивные амортизаторы PASM, которые устанавливаются на S-версию. Все остальное у кроссовера либо новое, либо серьезно модернизированное. Уже в базовой версии Cayenne оснащается пневмоподвеской. Впервые в истории модели в качестве опции для Cayenne предлагается полноуправляемое шасси с подруливающими задними колесами как у Panamera. Кроме того, появились активные стабилизаторы, подавляющие крены с помощью электроактуаторов.

Porsche Cayenne



Если раньше Porsche Cayenne предлагался либо с чугунными тормозами, либо с керамическими, то теперь можно заказать некий промежуточный вариант, который получил название PSCB (Porsche Surface Coated Brakes). Это чугунные диски с покрытием из вольфрама. Инженеры говорят, что PSCB значительно увеличивает коэффициент трения, меньше греются чем обычные и от них меньше пыли. Доступны такие тормоза только с топовыми 21-дюймовыми легкосплавными колесами. Если раньше Porsche Cayenne предлагался либо с чугунными тормозами, либо с керамическими, то теперь можно заказать некий промежуточный вариант, который получил название PSCB (Porsche Surface Coated Brakes). Это чугунные диски с покрытием из вольфрама. Инженеры говорят, что PSCB значительно увеличивает коэффициент трения, меньше греются чем обычные и от них меньше пыли. Доступны такие тормоза только с топовыми 21-дюймовыми легкосплавными колесами.

Porsche Cayenne



Как мы и предполагали на старте продаж новый Cayenne будет предлагаться исключительно с бензиновыми моторами. Теперь и базовая версия оснащается турбомотором: это 3-литровый V6 мощностью 340 л.с., то есть у него на 40 «лошадей» больше, чем у старого 3,6-литрового «атмосферника». Динамические характеристики впечатляют: разгон до 100 км/ч занимает 6,2 секунды (против 7,7 секунды), а если стоит опциональный пакет Sport Chrono со спортивными режимами и «лонч-контролем», то Cayenne еще на 3 десятых динамичнее. Максимальная скорость равна 245 км/ч. Как мы и предполагали на старте продаж новый Cayenne будет предлагаться исключительно с бензиновыми моторами. Теперь и базовая версия оснащается турбомотором: это 3-литровый V6 мощностью 340 л.с., то есть у него на 40 «лошадей» больше, чем у старого 3,6-литрового «атмосферника». Динамические характеристики впечатляют: разгон до 100 км/ч занимает 6,2 секунды (против 7,7 секунды), а если стоит опциональный пакет Sport Chrono со спортивными режимами и «лонч-контролем», то Cayenne еще на 3 десятых динамичнее. Максимальная скорость равна 245 км/ч.

Porsche Cayenne



Второй двигатель позаимствовали у новой Panamera. Речь идет о 2,9-литровом V6 с двойным турбонаддувом. Здесь, по сравнению с турбомотором V6 3.6 мощность выросла на 20 л.с., с 420 до 440 л.с. С пакетом Sport Chrono Porsche Cayenne S «выходит» из пяти секунд: разгон до 100 км/ч занимает 4,9 секунды. Максимальная скорость — 259 км/ч. Второй двигатель позаимствовали у новой Panamera. Речь идет о 2,9-литровом V6 с двойным турбонаддувом. Здесь, по сравнению с турбомотором V6 3.6 мощность выросла на 20 л.с., с 420 до 440 л.с. С пакетом Sport Chrono Porsche Cayenne S «выходит» из пяти секунд: разгон до 100 км/ч занимает 4,9 секунды. Максимальная скорость — 259 км/ч.

Porsche Cayenne



Серьезно преобразился и интерьер кроссовера, который практически целиком позаимствовали у Panamera. Пересчитать «физические» кнопки можно буквально по пальцем обеих рук: кругом сенсоры. Центральное место на приборной панели занимает стрелочный тахометр, а по бокам от него расположились экраны, на которые можно выводить практически любую информацию На центральной части передней панели 12,3-дюймовый широкоформатный экран высокой точности. Практически все команды информационно-развлекательной системе можно отдавать голосом. Естественно, она имеет выход в интернет, поддерживает Apple CarPlay и Android Music. На руле находится уже становящаяся привычной на машинах Porsche кнопка Sport Response, которая кратковременно увеличивает мощность силового агрегата, позволяя совершить спринтерский рывок. Серьезно преобразился и интерьер кроссовера, который практически целиком позаимствовали у Panamera. Пересчитать «физические» кнопки можно буквально по пальцем обеих рук: кругом сенсоры. Центральное место на приборной панели занимает стрелочный тахометр, а по бокам от него расположились экраны, на которые можно выводить практически любую информацию На центральной части передней панели 12,3-дюймовый широкоформатный экран высокой точности. Практически все команды информационно-развлекательной системе можно отдавать голосом. Естественно, она имеет выход в интернет, поддерживает Apple CarPlay и Android Music. На руле находится уже становящаяся привычной на машинах Porsche кнопка Sport Response, которая кратковременно увеличивает мощность силового агрегата, позволяя совершить спринтерский рывок.

Porsche Cayenne



Несмотря на то, что колесная база у кроссовера не изменилась он стал просторнее. Увеличился на 100 л и объем багажника при поднятых спинках второго ряда сидений (до 770 л).



Базовая версия получила «обычные» светодиодные фары, а самой дорогой стала матричная оптика, каждая фара с которой состоит из 84 отдельно управляемых светодиодных элементов. Несмотря на то, что колесная база у кроссовера не изменилась он стал просторнее. Увеличился на 100 л и объем багажника при поднятых спинках второго ряда сидений (до 770 л).Базовая версия получила «обычные» светодиодные фары, а самой дорогой стала матричная оптика, каждая фара с которой состоит из 84 отдельно управляемых светодиодных элементов.

Porsche Cayenne



В Германии базовый вариант Porsche Cayenne оценили в 74 830 евро, причем первые автомобили клиенты получат уже в конце этого года. У нас же прием заказов стартует в январе, но цены пока не объявлены. В Германии базовый вариант Porsche Cayenne оценили в 74 830 евро, причем первые автомобили клиенты получат уже в конце этого года. У нас же прием заказов стартует в январе, но цены пока не объявлены.