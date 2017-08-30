АВТОВАЗ досрочно отправит сотрудников на пенсию

Стало известно о подробностях новой программы оптимизации персонала на АВТОВАЗе. Предприятие предложит сотрудникам досрочно уйти на пенсию.

АВТОВАЗ в этом году в рамках программы оптимизации численности персонала планирует досрочно отправить на пенсию до 500 сотрудников. Все они получат особые условия ухода с предприятия.

Завод запустит собственную программу софинансирования пенсий: на счет каждого из сотрудников, который добровольно уйдет на пенсию раньше срока, будет перечислено 300 тыс. руб. из которых ежемесячно к основной части пенсии будет доплачиваться по 5000 руб. Таким образом, прибавка от завода будет выплачиваться 5 лет, а завод потратит на нее до 150 млн руб.

Предложения о добровольном выходе на пенсию будут направлены сотрудникам предпенсионного возраста, пишут «Ведомости» с ссылкой на представителя завода. Речь идет о женщинах 53–55 лет и о мужчинах 58–60 лет, которые работают на основной производственной площадке завода в Тольятти. Так как досрочный выход на пенсию может пройти только через процедуру сокращения, АВТОВАЗ направил соответствующее уведомление в службу занятости Тольятти.

Ранее стало известно, что под процедуру оптимизации штата может попасть до 8000 рабочих АВТОВАЗа. Всем им будут предложены либо рабочие места в компаниях-резидентах созданного заводом технопарка, либо переучены на другие специальности. Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич говорил о том, что в этом году завод сократит 6 тыс. человек, а в следующем еще 2,2 тыс. рабочих.

Сам завод справиться с полным финансированием поддержки сокращаемым рабочим не может, поэтому получит из федерального бюджета 440 млн руб.

Несмотря на предполагаемые сокращения, продажи АВТОВАЗа растут: так, в июне они увеличились на 22%, достигнув отметки в 26 502 проданных автомобиля. Lada Granta занимает второе место в рейтинге самых популярных моделей российского рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей.

Фото: DPA/ТАСС