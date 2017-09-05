Kia Picanto прикинулся кроссовером

Компания Kia представит на Франкфуртском автосалоне кросс-версию X-Line маленького хэтчбека Picanto. Автомобиль получил 1,0-литровый трехцилиндровый турбомотор, защитный пластиковый обвес и увеличенный на 15 мм дорожный просвет.

Прежде у Picanto не было кросс-версии, но рост популярности паркетников в Европе побудил маркетологов Kia выпустить на рынок свою самую маленькую модель в условно внедорожной обертке. Новая модификация получила название X-Line и будет доступна у европейских дилеров Kia уже в четвертом квартале этого года. Понятно, что о езде по полям на такой машине не стоит и мечтать — кроссоверность в данном случае не более чем стилевое оформление, хотя дорожный просвет X-Line все-таки увеличили на всякий случай до 156 мм (на 15 мм больше, чем у стандартного хэтчбека). Нижний периметр кузова и колесные арки защищают пластиковые накладки, на дверях появились толстые пластиковые молдинги, а в бамперах — уходящие под днище серебристые накладки, имитирующие силовую защиту (они, разумеется, тоже из пластика).

Салон — такой же, как у обычных хэтчбеков в богатых комплектациях, но дополнен оригинальными «веселенькими» цветовыми вставками. Силовой агрегат пока заявлен только один — бензиновая 1,0-литровая «турботройка» T-GDI (100 л.с.) в сочетании с 5-ступенчатой механикой. Привод — только на передние колеса.

Наверняка версия X-Line появится и на российском рынке, но когда именно, пока неизвестно — корреспонденты «За рулем» постараются это выяснить на автосалоне во Франкфурте, следите за новостями.

В России продажи хэтчбеков Kia Picanto стартовали этой весной, цены начинаются с отметки 549 900 рублей.

Также на Франкфуртском автосалоне фирма Kia покажет обновленный кроссовер Sorento и концепткар, предвещающий дизайн семейства cee’d следующего поколения.

Фото: Kia