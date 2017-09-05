Обновленный Subaru Forester научили беречь корму

Несмотря на то, что оснащение большинства комплектаций стало богаче, цены остались прежними. Версия Standart теперь доступна как с вариатором, так и с механической коробкой передач. А еще в автомобиле появился комплекс систем обнаружения транспортных средств, движущихся сзади.

Новая комплектация Subaru Forester 2018 модельного года — Comfort с механической коробкой передач обойдется в 1 789 900 рублей. Цены других версий остались прежними и начинаются от 1 659 000 рублей за автомобиль с 2,0-литровым мотором (150 л.с.) и 6-ступенчатой механикой, за топовую Premium с 2,0-литровым двигателем мощностью 241 л.с. и вариатором попросят 2 599 900 рублей.

Комплектации Base и Standart теперь, как и все остальные, имеют боковые зеркала в цвет кузова с электроприводом складывания, а в Elegance, Elegance плюс и Premium появилась камера переднего/бокового обзора и комплекс систем обнаружения автомобиля, движущегося сзади. В него входят система обнаружения объектов в слепых зонах, система помощи при смене полосы движения (сигнализирует водителю об опасности столкновения при смене полосы, если в соседней полосе транспортные средства приближаются с высокой скоростью) и система помощи при движении задним ходом. Последняя во время движения назад с помощью датчиков определяет приближающиеся автомобили и при необходимости активирует световой индикатор и звуковое предупреждение. Система способна засечь транспортные средства, которые могут войти в опасную траекторию ближе 7 метров от автомобиля, уже на расстоянии за 70 метров. Комплекс систем обнаружения автомобиля, движущегося сзади, при желании можно отключить.

Таким образом, производитель усилил безопасность автомобиля: новая система с помощью визуальных и звуковых сигналов предупреждает о приближении транспортных средств сзади, что позволяет водителю лучше контролировать обстановку.

В июне этого года под отзывную кампанию попали Subaru Impreza и Forester, причина прежняя — небезопасные подушки безопасности, произведенные фирмой Takata.

Impreza и Forester, причина прежняя — небезопасные подушки безопасности, произведенные фирмой Takata. Обновленный Subaru Forester появился на российском рынке в мае 2016 года. Из видимых отличий — измененная форма бампера и появились светодиодные габаритные огни.

Фото: Subaru