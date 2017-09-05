Обновленный Subaru Forester научили беречь корму

Несмотря на то, что оснащение большинства комплектаций стало богаче, цены остались прежними. Версия Standart теперь доступна как с вариатором, так и с механической коробкой передач. А еще в автомобиле появился комплекс систем обнаружения транспортных средств, движущихся сзади.

Subaru Forester
Subaru Forester

Subaru > Forester

Новая комплектация Subaru Forester 2018 модельного года — Comfort с механической коробкой передач обойдется в 1 789 900 рублей. Цены других версий остались прежними и начинаются от 1 659 000 рублей за автомобиль с 2,0-литровым мотором (150 л.с.) и 6-ступенчатой механикой, за топовую Premium с 2,0-литровым двигателем мощностью 241 л.с. и вариатором попросят 2 599 900 рублей.

Комплектации Base и Standart теперь, как и все остальные, имеют боковые зеркала в цвет кузова с электроприводом складывания, а в Elegance, Elegance плюс и Premium появилась камера переднего/бокового обзора и комплекс систем обнаружения автомобиля, движущегося сзади. В него входят система обнаружения объектов в слепых зонах, система помощи при смене полосы движения (сигнализирует водителю об опасности столкновения при смене полосы, если в соседней полосе транспортные средства приближаются с высокой скоростью) и система помощи при движении задним ходом. Последняя во время движения назад с помощью датчиков определяет приближающиеся автомобили и при необходимости активирует световой индикатор и звуковое предупреждение. Система способна засечь транспортные средства, которые могут войти в опасную траекторию ближе 7 метров от автомобиля, уже на расстоянии за 70 метров. Комплекс систем обнаружения автомобиля, движущегося сзади, при желании можно отключить.

Таким образом, производитель усилил безопасность автомобиля: новая система с помощью визуальных и звуковых сигналов предупреждает о приближении транспортных средств сзади, что позволяет водителю лучше контролировать обстановку.

Обновленный Subaru Forester научили беречь корму

Фото: Subaru

Обновленный Subaru Forester научили беречь корму
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Отзывы о Subaru Forester (1)

Subaru 2015 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

ездиет приятно когда раскачигаришь

Недостатки:

пока тронитса с места всё равно что толкать запарожец

Комментарий:

Привет всем Автолюбителям ... Сегодня я менял колёса зимние на летние после пары десяток км. загорелся . ( i set ). что бы я не делол не чего не выходило .пока не заехал в авто мастерскую где мне снова переинстолировали на летний сезон . это полная задница конешно за не дороботки ускоглазых мне ...

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Комментарии (1)

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!

Даже не знаю как сказать: Вы наверное прикалываетесь такой отзыв выставлять на обозрение масс? Я 12-ть (двенадцать) ошибок насчитал в четырех десятках слов, и это без учета знаков препинания. Ставьте смайлик тогда, вместе ржать будем.

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