Росстандарт выявил один из способов появления на прилавках контрафактных запчастей. В результате расследования, проведенного ведомством, выяснилось, что некоторые запчасти были сертифицированы в качестве оригинальных без необходимых на то испытаний.

В Росстандарте обнаружили, что ряд автокомпонентов, которые представлены на рынке запчастей для послепродажного обслуживания, получили сертификаты соответствия с нарушениями. То есть на рынке под видом оригинальных присутствуют запчасти, которые не получали одобрения или допуска автопроизводителей.Схема оказалась довольно простой. Производитель оригинальных запчастей может получить сертификат по упрощенной схеме, без проведения сложных и дорогостоящих испытаний, достаточно предъявить в качестве доказательства копии Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на тот или иной автомобиль. Такой возможностью на законных основаниях пользовались производители запчастей, которые имеют соответствующие соглашения с автопроизводителями и декларации о том, что запчасти идут на первичную комплектацию. После нескольких обращений с вопросами о происхождении сертификатов на те или иные запчасти в Росстандарте провели расследование и выяснили, что многочисленные центры сертификации выдавали документы без проверки наличия соглашения: такую лазейку оставил регламент, в котором четко не прописано, что желающий получить сертификат соответствия должен предоставить копии соответствующих документов. Росстандарт направил запросы автопроизводителям, и те подтвердили, что ряд поставщиков автокомпонентов не имеют к ним никакого отношения, а значит сертификаты получены незаконно, то есть гарантировать безопасность продукции поставщик не может. Пока в Росстандарте готовят поправки в регламент, всем производителям автокомпонентов рекомендовано представлять, а органам по сертификации — требовать подтверждения заключения соглашения с автопроизводителями для сертификации компонентов по упрощенной схеме без испытаний. Ведомство намерено проверить сертификаты на запчасти у тех поставщиков, которые не имеют соглашений с автопроизводителями, а также провести работу с сертификационными центрами. Последним в рекомендательном порядке предложили провести ревизию выданных на автокомпоненты сертификатов и добровольно сообщить об итогах в Росстандарт. В Росстандарте говорят, что искоренение с рынка запчастей с сертификатами, полученными с нарушениями, будет только на руку автолюбителям: это гарантирует, что легально сертифицированные компоненты соответствуют требованиям безопасности.

Цены на запчасти могут снизиться, если правительство все же разрешит их параллельный импорт.

Недавно антимонопольщики заявили о нарушении компаниями Daimler AG, Renault и KYB законодательства, так как ограничивают импорт в Россию товаров под их брендами для компаний, не являющихся официальными дилерами.