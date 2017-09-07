МВД опровергло информацию об изменении формата автомобильных номеров

«Распространенная в некоторых СМИ информация об изменении стандартов государственных номерных знаков не соответствует действительности», — передает ТАСС заявление пресс-центра МВД России.
Ранее СМИ писали, что в 2018 году после президентских выборов в России, возможно, изменят формат автомобильных номеров, чтобы появился дополнительный резерв сочетания букв и цифр. В связи с неконтролируемым увеличением автопарка в ряде регионов наблюдается дефицит номерных знаков.
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает смену формата актуальной, но информации об этом у него нет. Он отмечает, что существующее буквенно-цифровое сочетание не обеспечивает потребности растущего автомобильного парка, кроме того, давно пора унифицировать российские автомобильные номера с европейскими. При этом идея чипирования номеров кажется ему неясной.
- В ряде регионов из-за того, что были перебои с местными номерами, начали выдавать номера Республики Крым, то есть с кодом 82.
- По-прежнему у многих автовладельцев очень популярны «красивые» номера. Так, в Кирове продают по сильно завышенной цене древнюю Оку с номерной табличкой о001оо.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС