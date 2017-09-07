МВД опровергло информацию об изменении формата автомобильных номеров

Ранее СМИ писали, что из автомобильных номеров могут убрать цифровые коды регионов, увеличить количество букв и цифр до восьми, а также оснастить знаки чипами.


«Распространенная в некоторых СМИ информация об изменении стандартов государственных номерных знаков не соответствует действительности», — передает ТАСС заявление пресс-центра МВД России.

Ранее СМИ писали, что в 2018 году после президентских выборов в России, возможно, изменят формат автомобильных номеров, чтобы появился дополнительный резерв сочетания букв и цифр. В связи с неконтролируемым увеличением автопарка в ряде регионов наблюдается дефицит номерных знаков.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает смену формата актуальной, но информации об этом у него нет. Он отмечает, что существующее буквенно-цифровое сочетание не обеспечивает потребности растущего автомобильного парка, кроме того, давно пора унифицировать российские автомобильные номера с европейскими. При этом идея чипирования номеров кажется ему неясной.

  • В ряде регионов из-за того, что были перебои с местными номерами, начали выдавать номера Республики Крым, то есть с кодом 82.
  • По-прежнему у многих автовладельцев очень популярны «красивые» номера. Так, в Кирове продают по сильно завышенной цене древнюю Оку с номерной табличкой о001оо.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (6)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

Как известно дыма без огня не бывает. Информация просочилась, но ее нужно опровергнуть, т.к. возможно спрос на красивые номера снизится.

Ответить#
+1

Вот интересно, зачем унифицировать наши номера с номерами «загнивающей Гейропы»?



Мы очень неоднозначные: одной рукой Европу не любим, ведь там сплошные геи и бездуховность, а  другой — очень хотим унификации и интеграции... по какой-то причине.



Депутаны, вы уж решите там для себя хотя бы: мы с ними дружим или нет?

Ответить#
+3
Каплан Илья

Для себя они давно решили, иначе зачем там затариваться недвижкой, учить своих детей и ездить лечиться?

Ответить#
+4
Каплан Илья

Они дружат, но нам запрещают.

Ответить#
+1

Дыма без огня не бывает, удочка закинута.

Если не сделают обязаловку по замене старых номеров на новые ничего страшного в этом не вижу.

А китайские чипы в номерах всё равно сдохнут после первой зимы.

Ответить#
+4

Что-то поздно про красивые номера заговорили — они давно уже на машинах!

Вполне возможно, что скоро и новые появятся!

Ответить#
+1