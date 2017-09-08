Топ-25 популярных моделей в августе: Granta вновь победила Rio!

В последний месяц лета Lada Granta, по данным Ассоциации европейского бизнеса, сумела найти 8474 покупателей, тогда как Kia Rio — 8472. В июле картина была обратной: с небольшим преимуществом над Ладой первое место в рейтинге самых популярных моделей российского авторынка заняла Kia. В июне лидировала Granta, а до того с начала года — Rio.
Удержит ли Granta свое хрупкое лидерство? Вполне возможно, так как хорошие результаты продаж Rio в значительной степени заслуга модели прошлого поколения, новый Rio заметно подорожал и рискует из-за этого потерять часть своей целевой аудитории, а автомобили прежней генерации рано или поздно исчезнут из продажи.
На третьем месте рейтинга (полную таблицу см. в конце материала) находится Hyundai Solaris (реализовано 6987 шт.), в спину ему с четвертого места дышит Lada Vesta (6694 шт.). Расположившаяся на пятом месте Hyundai Creta (4000 шт.) вновь стала самым продаваемым кроссовером в России.
В прошлом месяце на пятом месте находился Volkswagen Polo, но он единственный из первой десятки продолжает терять покупателей и потому скатился на шестое место: в августе продано 3750 экземпляров, на 14,4% меньше, чем в августе 2016-го.
В топ-10 в августе прорвался хэтчбек Lada XRAY — продано 2855 шт. (+66,5%), а Toyota Camry из десятки, наоборот, выбыла и переместилась на 14-ю позицию — дилеры реализовали 2374 шт. (-11,3%), при этом «японка» питерской сборки продолжает оставаться самым популярным среднеразмерным седаном в России, все основные конкуренты далеко позади.
На 19-й строчке рейтинга разместилась Skoda Octavia — неизменный в последние годы лидер С-класса в России: продано 1759 шт., на 5% меньше, чем в августе 2016-го.
- С рейтингом продаж марок за август можно ознакомиться в отдельном материале.
- Статистику АЕБ по российскому авторынку за прошлые месяцы можно посмотреть здесь.
25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ АВГУСТ 2017/2016 гг. И ЯНВАРЬ — АВГУСТ 2017/2016 гг.
Фото: АВТОВАЗ