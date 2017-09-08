Топ-25 популярных моделей в августе: Granta вновь победила Rio!

Между Ладой Грантой и Киа Рио в этом году идет упорная борьба за звание самого популярного автомобиля в России. В августе российская машина опередила корейскую всего на два проданных экземпляра!

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

Kia Rio
Kia Rio

Kia > Rio

Lada Granta
Lada Granta

В последний месяц лета Lada Granta, по данным Ассоциации европейского бизнеса, сумела найти 8474 покупателей, тогда как Kia Rio — 8472. В июле картина была обратной: с небольшим преимуществом над Ладой первое место в рейтинге самых популярных моделей российского авторынка заняла Kia. В июне лидировала Granta, а до того с начала года — Rio.

Удержит ли Granta свое хрупкое лидерство? Вполне возможно, так как хорошие результаты продаж Rio в значительной степени заслуга модели прошлого поколения, новый Rio заметно подорожал и рискует из-за этого потерять часть своей целевой аудитории, а автомобили прежней генерации рано или поздно исчезнут из продажи.

Kia Rio
Kia Rio

На третьем месте рейтинга (полную таблицу см. в конце материала) находится Hyundai Solaris (реализовано 6987 шт.), в спину ему с четвертого места дышит Lada Vesta (6694 шт.). Расположившаяся на пятом месте Hyundai Creta (4000 шт.) вновь стала самым продаваемым кроссовером в России.

В прошлом месяце на пятом месте находился Volkswagen Polo, но он единственный из первой десятки продолжает терять покупателей и потому скатился на шестое место: в августе продано 3750 экземпляров, на 14,4% меньше, чем в августе 2016-го.

В топ-10 в августе прорвался хэтчбек Lada XRAY — продано 2855 шт. (+66,5%), а Toyota Camry из десятки, наоборот, выбыла и переместилась на 14-ю позицию — дилеры реализовали 2374 шт. (-11,3%), при этом «японка» питерской сборки продолжает оставаться самым популярным среднеразмерным седаном в России, все основные конкуренты далеко позади.

На 19-й строчке рейтинга разместилась Skoda Octavia — неизменный в последние годы лидер С-класса в России: продано 1759 шт., на 5% меньше, чем в августе 2016-го.

  • С рейтингом продаж марок за август можно ознакомиться в отдельном материале.
  • Статистику АЕБ по российскому авторынку за прошлые месяцы можно посмотреть здесь.

25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ АВГУСТ 2017/2016 гг. И ЯНВАРЬ — АВГУСТ 2017/2016 гг.

#МОДЕЛЬБРЕНДАВГУСТ#МОДЕЛЬБРЕНДЯНВАРЬ˗АВГУСТ
20172016шт.20172016шт.
1GrantaLada8 4745 5062 9681RioKIA63 08654 2648 822
2RioKIA8 4727 1781 2942GrantaLada58 60455 8072 797
3SolarisHyundai6 9876 2707173VestaLada47 78033 05014 730
4VestaLada6 6944 9581 7364SolarisHyundai46 68360 104˗13 421
5CretaHyundai4 0003 4795215CretaHyundai31 3453 47927 866
6PoloVW3 7504 383˗6336PoloVW29 48229 877˗395
7DusterRenault3 5113 463487DusterRenault26 49129 863˗3 372
8KapturRenault2 8621 2621 6008RAV 4Toyota21 46620 859607
9X˗RAYLada2 8551 7151 1409X˗RAYLada20 80111 5299 272
10RAV 4Toyota2 7772 50926810NIVAChevrolet19 61419 853˗239
11NIVAChevrolet2 7622 768˗611KapturRenault19 3863 23516 151
12LargusLada2 5541 4961 05812CamryToyota19 34318 717626
13RapidŠkoda2 4312 16726413LargusLada19 26218 557705
14CamryToyota2 3742 675˗30114RapidŠkoda18 87016 8452 025
15LoganRenault2 3602 17518515LoganRenault18 33818 506˗168
16TiguanVW2 3405711 76916SanderoRenault18 28917 786503
174x4Lada2 2982 059239174x4Lada17 78617 161625
18SanderoRenault2 2682 2343418TiguanVW16 5225 21511 307
19Octavia A7Škoda1 7591 851˗9219SportageKIA16 36611 2455 121
20QashqaiNissan1 7131 6159820Octavia A7Škoda14 49714 322175
21on˗DODatsun1 6571 49815921KalinaLada13 11714 428˗1 311
22CX˗5Mazda1 6181 6011722X˗TrailNissan12 98311 4631 520
23KalinaLada1 5241 952˗42823QashqaiNissan12 74212 130612
24PatriotУАЗ1 5071 655˗14824on˗DODatsun11 8928 4763 416
25X˗TrailNissan1 4951 494125CX˗5Mazda11 3079 3022 005

Фото: АВТОВАЗ

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Комментарии (16)

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32 тыщи предзаказов, говорили они. Продадим за год больше, чем Весту за два года, говорили они.

Чпок! Гранта обогнала Рио сразу после обновления :)

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+1
Demitrius

ТолЕ еще будет:)

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0

Две тачки разницы:)



Все, у ВАЗофилитиков праздник:)



Правда, общего овенного качества КАЛогранты это не отменяет.

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-11
Каплан Илья

Аптекаешь Люся? — Аптекай:)

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+5
. Catsoi

Катя, сходите к математику, он научит вас Рио с Солярисами складывать:)

Хотя, нет, вам не дано. Так неучем и помрете:)

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-11
Каплан Илья

Люся, а зачем тебе их складывать?

Дегенератка что ли? АЕБ их не складывает и нам не нужно.

Не умеете проигрывать, да? Привыкайте, скоро Веста будет складываться не так как тебе хочется:)

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0
. Catsoi

Катя не знает, что Рио и Солярис — это один и тот же автомобиль?

Ну как КАЛина и РжавоГранта с дохлым движком и КПП:)

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0
Каплан Илья

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) — основное представительство иностранных инвесторов в Российской Федерации.



Основанная в 1995 году, АЕБ является независимой некоммерческой организацией, объединяющей более 500 компаний, работающих в России. В Ассоциацию входят как крупные международные корпорации, так и предприятия малого и среднего бизнеса из стран Европейского союза, Европейской ассоциации свободной торговли и других регионов мира. Всех их объединяет приверженность цели укрепления экономических связей между ЕС и Россией, а также стремление улучшить инвестиционный климат РФ.



Люся, ты считаешь, что они как-то неправильно считают проданные автомобили? Ну так подай жалобу в спортлото:)

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0
Каплан Илья

Ага одноразовый шлак и рио и солярис. До первой так сказать ямы)

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0
Каплан Илья

Рыдай каплан, одноразовый хлам рио/солярисы никому ненужны . И дорогое тех обслуживание тоже ненужно!

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+1

Если бы еще приводили статистику по количеству потраченных денег на покупку новых автомобилей.

Тут бы в лидерах были МБ и Тойота, потом корейцы.

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-6
Слава

Угу, а потом еще , статистику, сколко ушло денег на содержание этих ведерок, и было бы совсем нишятк.

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+1
Valentin Nikishkov

А какое вам дело до чужих денег? Чай не на ваши содержат...

Показательно то, что гораздо более дорогой Рио пользуется таким же спросом как и дешевая Гранта, а если вычесть из продаж Гранты госзакупки и оставить только тех кто покупает за свои, то сравнение будет совсем не в пользу Автоваза. Хотя казалось бы его продукция гораздо доступнее, но нет же, люди готовы вполне сознательно переплачивать за более дорогой товар. Объясните сей феномен?

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+2
Слава

Судя по тому что на улице, в госзакупках лидируют Крузаки, а отнюдь не Гранты. Все чинуши на них.

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+2
Demitrius

Вся статистика в открытом доступе. К чему эти фантазии? Крузаков покупают гораздо меньше чем вазиков-уазиков и это вполне закономерно, т.к. крузаки для начальства, а гранты для подчиненных.

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0
Слава

«Это все потому, что все вокруг — иномаргозадолизы, один я, Вралентин, нормальный, КАЛину себе купил!»

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0