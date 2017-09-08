Топ-25 популярных моделей в августе: Granta вновь победила Rio!

Между Ладой Грантой и Киа Рио в этом году идет упорная борьба за звание самого популярного автомобиля в России. В августе российская машина опередила корейскую всего на два проданных экземпляра!

Lada Granta

В последний месяц лета Lada Granta, по данным Ассоциации европейского бизнеса, сумела найти 8474 покупателей, тогда как Kia Rio — 8472. В июле картина была обратной: с небольшим преимуществом над Ладой первое место в рейтинге самых популярных моделей российского авторынка заняла Kia. В июне лидировала Granta, а до того с начала года — Rio.

Удержит ли Granta свое хрупкое лидерство? Вполне возможно, так как хорошие результаты продаж Rio в значительной степени заслуга модели прошлого поколения, новый Rio заметно подорожал и рискует из-за этого потерять часть своей целевой аудитории, а автомобили прежней генерации рано или поздно исчезнут из продажи.

Kia Rio

На третьем месте рейтинга (полную таблицу см. в конце материала) находится Hyundai Solaris (реализовано 6987 шт.), в спину ему с четвертого места дышит Lada Vesta (6694 шт.). Расположившаяся на пятом месте Hyundai Creta (4000 шт.) вновь стала самым продаваемым кроссовером в России.

В прошлом месяце на пятом месте находился Volkswagen Polo, но он единственный из первой десятки продолжает терять покупателей и потому скатился на шестое место: в августе продано 3750 экземпляров, на 14,4% меньше, чем в августе 2016-го.

В топ-10 в августе прорвался хэтчбек Lada XRAY — продано 2855 шт. (+66,5%), а Toyota Camry из десятки, наоборот, выбыла и переместилась на 14-ю позицию — дилеры реализовали 2374 шт. (-11,3%), при этом «японка» питерской сборки продолжает оставаться самым популярным среднеразмерным седаном в России, все основные конкуренты далеко позади.

На 19-й строчке рейтинга разместилась Skoda Octavia — неизменный в последние годы лидер С-класса в России: продано 1759 шт., на 5% меньше, чем в августе 2016-го.

С рейтингом продаж марок за август можно ознакомиться в отдельном материале.

Статистику АЕБ по российскому авторынку за прошлые месяцы можно посмотреть здесь.

25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ АВГУСТ 2017/2016 гг. И ЯНВАРЬ — АВГУСТ 2017/2016 гг.

# МОДЕЛЬ БРЕНД АВГУСТ # МОДЕЛЬ БРЕНД ЯНВАРЬ˗АВГУСТ 2017 2016 шт. 2017 2016 шт. 1 Granta Lada 8 474 5 506 2 968 1 Rio KIA 63 086 54 264 8 822 2 Rio KIA 8 472 7 178 1 294 2 Granta Lada 58 604 55 807 2 797 3 Solaris Hyundai 6 987 6 270 717 3 Vesta Lada 47 780 33 050 14 730 4 Vesta Lada 6 694 4 958 1 736 4 Solaris Hyundai 46 683 60 104 ˗13 421 5 Creta Hyundai 4 000 3 479 521 5 Creta Hyundai 31 345 3 479 27 866 6 Polo VW 3 750 4 383 ˗633 6 Polo VW 29 482 29 877 ˗395 7 Duster Renault 3 511 3 463 48 7 Duster Renault 26 491 29 863 ˗3 372 8 Kaptur Renault 2 862 1 262 1 600 8 RAV 4 Toyota 21 466 20 859 607 9 X˗RAY Lada 2 855 1 715 1 140 9 X˗RAY Lada 20 801 11 529 9 272 10 RAV 4 Toyota 2 777 2 509 268 10 NIVA Chevrolet 19 614 19 853 ˗239 11 NIVA Chevrolet 2 762 2 768 ˗6 11 Kaptur Renault 19 386 3 235 16 151 12 Largus Lada 2 554 1 496 1 058 12 Camry Toyota 19 343 18 717 626 13 Rapid Škoda 2 431 2 167 264 13 Largus Lada 19 262 18 557 705 14 Camry Toyota 2 374 2 675 ˗301 14 Rapid Škoda 18 870 16 845 2 025 15 Logan Renault 2 360 2 175 185 15 Logan Renault 18 338 18 506 ˗168 16 Tiguan VW 2 340 571 1 769 16 Sandero Renault 18 289 17 786 503 17 4x4 Lada 2 298 2 059 239 17 4x4 Lada 17 786 17 161 625 18 Sandero Renault 2 268 2 234 34 18 Tiguan VW 16 522 5 215 11 307 19 Octavia A7 Škoda 1 759 1 851 ˗92 19 Sportage KIA 16 366 11 245 5 121 20 Qashqai Nissan 1 713 1 615 98 20 Octavia A7 Škoda 14 497 14 322 175 21 on˗DO Datsun 1 657 1 498 159 21 Kalina Lada 13 117 14 428 ˗1 311 22 CX˗5 Mazda 1 618 1 601 17 22 X˗Trail Nissan 12 983 11 463 1 520 23 Kalina Lada 1 524 1 952 ˗428 23 Qashqai Nissan 12 742 12 130 612 24 Patriot УАЗ 1 507 1 655 ˗148 24 on˗DO Datsun 11 892 8 476 3 416 25 X˗Trail Nissan 1 495 1 494 1 25 CX˗5 Mazda 11 307 9 302 2 005

Фото: АВТОВАЗ