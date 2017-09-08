Российский авторынок в августе: эксперты повышают ставки

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в нашей стране растут уже шестой месяц подряд. В августе, по данным Ассоциации европейского бизнеса, дилеры реализовали 132 742 автомобиля, на 16,7% больше, чем в последнем летнем месяце прошлого года.

С марта этого года авторынок России после затяжного кризиса стал расти, а статистика за август показывает, что восходящий темп сохраняется. Если в начале лета аналитики еще не могли наверняка сказать, продолжится ли рост до конца года, то теперь в этом уверены практически все. Вот как прокомментировал результаты августовских продаж председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер:

«В августе восстановление российского рынка продолжалось высокими темпами. Суммарные продажи 8 месяцев текущего года приблизились к одному миллиону, что еще достаточно скромно в историческом сравнении. Но это факт, что восстановление происходит, — уверенным шагом и на протяжении 6 месяцев подряд, — это сейчас наиболее важно. В целом на рынке настроение однозначно приподнятое, такие же ожидания на остаток года. АЕБ обновит прогноз на 2017 год в следующем месяце, когда будут доступны результаты сентября».

С оптимизмом смотрят в будущее и дилеры. Об итогах работы в августе нам рассказал Александр Зиновьев, зампредседателя правления ГК «АвтоСпецЦентр»:

«Август — отпускной месяц, и прежде мы всегда отмечали в нем определенный спад. Однако в этом году у нас положительная динамика по массовым брендам, особенно тем, на которые распространяются программы господдержки, здесь мы уверенно ожидаем дальнейшего роста спроса. Продажи премиум-брендов растут медленнее из-за низкой локализации производства в РФ».

В первой десятке самых популярных марок (см. таблицу в конце материала) только Toyota не смогла нарастить продажи по сравнению с августом прошлого года: дилеры реализовали 7904 автомобиля (-7%), при этом падает спрос и на премиальные Лексусы — 2017 шт. (-13%). Теряют покупателей отечественный УАЗ — 3579 шт. (-14%), китайские Lifan и Geely — 1401 шт. (-4%) и 203 шт. (-1% ) соответственно, немецкая Audi — 1305 шт. (-21%) и британские Land Rover и Jaguar — 643 шт. (-4%) и 157 шт. (-9%) соответственно. Продажи прочих марок, показавших отрицательную динамику, в августе не превысили ста единиц у каждой и на общую картину влияют мало.

Тройку лидеров по-прежнему составляют Lada — 26 211 шт. (+25%), Kia — 15 050 шт. (+29%) и Hyundai — 13 446 шт. (+13%).

Наибольший прирост из более-менее крупных игроков в августе показал узбекский бренд Ravon: за счет расширения модельной линейки и относительно ритмичных поставок продажи выросли на 2166%, до 1518 единиц.

Всего с января по август в России реализован 980 921 автомобиль, что на 9,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Со статистикой продаж за август по моделям можно ознакомиться в отдельном материале.

Статистику АЕБ по российскому авторынку за прошлые месяцы можно посмотреть здесь.

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО МАРКАМ ЗА ПЕРИОДЫ АВГУСТ 2017/2016 гг. И ЯНВАРЬ-АВГУСТ 2017/2016 гг.

МАРКА Август Январь˗Август 2017 2016 % 2017 2016 % Lada 26 211 20 908 25% 192 944 167 015 16% KIA 15 050 11 703 29% 116 426 93 310 25% Hyundai 13 446 11 902 13% 95 986 87 038 10% Renault* 11 163 9 174 22% 82 979 70 346 18% Toyota* 7 904 8 528 ˗7% 59 785 59 911 0% VW 7 171 6 178 16% 54 037 45 641 18% Nissan* 5 885 4 850 21% 46 810 45 939 2% Škoda 5 048 4 570 10% 39 056 36 130 8% ГАЗ ком.авт* 4 988 3 768 32% 34 831 32 633 7% Ford* 4 222 3 403 24% 30 233 27 387 10% УАЗ* 3 579 4 161 ˗14% 24 791 28 761 ˗14% Mercedes˗Benz 3 090 2 950 5% 23 881 25 043 ˗5% Chevrolet 2 824 2 813 0% 20 196 20 173 0% BMW 2 358 2 130 11% 19 279 18 391 5% Mazda 2 170 2 022 7% 15 361 13 023 18% Datsun 2 167 1 905 14% 15 012 11 437 31% Lexus 2 017 2 319 ˗13% 14 532 15 072 ˗4% Mitsubishi 1 770 1 329 33% 12 008 11 396 5% Ravon 1 518 67 2166% 7 739 304 2446% Lifan 1 401 1 453 ˗4% 9 851 10 405 ˗5% Audi 1 305 1 650 ˗21% 11 015 14 482 ˗24% Land Rover 643 670 ˗4% 5 919 5 982 ˗1% Mercedes˗Benz ком.авт.* 622 640 ˗3% 3 790 3 743 1% Volvo 572 517 11% 4 214 3 271 29% Chery 571 378 51% 3 680 3 488 6% VW ком.авт* 520 491 6% 4 280 3 600 19% Citroёn* 519 251 107% 2 938 2 642 11% Subaru 505 402 26% 3 481 3 391 3% Suzuki 456 250 82% 2 848 3 390 ˗16% Peugeot* 403 251 61% 3 026 2 369 28% Porsche 388 358 8% 2 730 3 077 ˗11% Infiniti 381 314 21% 3 412 2 927 17% Honda 216 129 67% 799 967 ˗17% Geely 203 205 ˗1% 1 514 3 555 ˗57% FIAT* 178 147 21% 1 360 1 508 ˗10% Haval 160 ˗ ˗ 1 169 ˗ ˗ Jaguar 157 172 ˗9% 1 510 1 113 36% MINI 145 120 21% 988 863 14% Changan 104 5 1980% 936 321 192% Jeep 92 100 ˗8% 941 791 19% Zotye 89 39 128% 616 149 313% Cadillac 78 73 7% 869 797 9% FAW 74 63 17% 352 640 ˗45% DFM 65 131 ˗50% 375 827 ˗55% Isuzu* 63 59 7% 460 347 33% Foton* 59 1 5800% 233 28 732% smart 57 71 ˗20% 492 302 63% Genesis 54 ˗ ˗ 617 ˗ ˗ Iveco* 48 23 109% 251 370 ˗32% Brilliance 19 37 ˗49% 126 743 ˗83% SsangYong 13 62 ˗79% 89 1 101 ˗92% Hyundai LCV 1 4 ˗75% 63 6 950% BAW* 0 14 ˗ 85 122 ˗30% Chrysler 0 5 ˗ 6 24 ˗75% Alfa Romeo ˗ 16 ˗ 0 81 ˗ Acura ˗ ˗ ˗ ˗ 163 ˗ Daewoo ˗ ˗ ˗ ˗ 8 574 ˗ Haima ˗ ˗ ˗ ˗ 114 ˗ Total 132 742 113 781 16,7% 980 921 895 223 9,6%

* Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по брендам и маркам, если присутствуют в продуктовой линейке (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам. LCV<3,5т (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 6т). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике.

Фото: a-len.ru