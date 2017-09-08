Российский авторынок в августе: эксперты повышают ставки

С марта этого года авторынок России после затяжного кризиса стал расти, а статистика за август показывает, что восходящий темп сохраняется. Если в начале лета аналитики еще не могли наверняка сказать, продолжится ли рост до конца года, то теперь в этом уверены практически все. Вот как прокомментировал результаты августовских продаж председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер:
«В августе восстановление российского рынка продолжалось высокими темпами. Суммарные продажи 8 месяцев текущего года приблизились к одному миллиону, что еще достаточно скромно в историческом сравнении. Но это факт, что восстановление происходит, — уверенным шагом и на протяжении 6 месяцев подряд, — это сейчас наиболее важно. В целом на рынке настроение однозначно приподнятое, такие же ожидания на остаток года. АЕБ обновит прогноз на 2017 год в следующем месяце, когда будут доступны результаты сентября».
С оптимизмом смотрят в будущее и дилеры. Об итогах работы в августе нам рассказал Александр Зиновьев, зампредседателя правления ГК «АвтоСпецЦентр»:
«Август — отпускной месяц, и прежде мы всегда отмечали в нем определенный спад. Однако в этом году у нас положительная динамика по массовым брендам, особенно тем, на которые распространяются программы господдержки, здесь мы уверенно ожидаем дальнейшего роста спроса. Продажи премиум-брендов растут медленнее из-за низкой локализации производства в РФ».
В первой десятке самых популярных марок (см. таблицу в конце материала) только Toyota не смогла нарастить продажи по сравнению с августом прошлого года: дилеры реализовали 7904 автомобиля (-7%), при этом падает спрос и на премиальные Лексусы — 2017 шт. (-13%). Теряют покупателей отечественный УАЗ — 3579 шт. (-14%), китайские Lifan и Geely — 1401 шт. (-4%) и 203 шт. (-1% ) соответственно, немецкая Audi — 1305 шт. (-21%) и британские Land Rover и Jaguar — 643 шт. (-4%) и 157 шт. (-9%) соответственно. Продажи прочих марок, показавших отрицательную динамику, в августе не превысили ста единиц у каждой и на общую картину влияют мало.
Тройку лидеров по-прежнему составляют Lada — 26 211 шт. (+25%), Kia — 15 050 шт. (+29%) и Hyundai — 13 446 шт. (+13%).
Наибольший прирост из более-менее крупных игроков в августе показал узбекский бренд Ravon: за счет расширения модельной линейки и относительно ритмичных поставок продажи выросли на 2166%, до 1518 единиц.
Всего с января по август в России реализован 980 921 автомобиль, что на 9,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
- Со статистикой продаж за август по моделям можно ознакомиться в отдельном материале.
- Статистику АЕБ по российскому авторынку за прошлые месяцы можно посмотреть здесь.
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО МАРКАМ ЗА ПЕРИОДЫ АВГУСТ 2017/2016 гг. И ЯНВАРЬ-АВГУСТ 2017/2016 гг.
* Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по брендам и маркам, если присутствуют в продуктовой линейке (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам. LCV<3,5т (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 6т). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике.
Фото: a-len.ru