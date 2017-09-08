Российский авторынок в августе: эксперты повышают ставки

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в нашей стране растут уже шестой месяц подряд. В августе, по данным Ассоциации европейского бизнеса, дилеры реализовали 132 742 автомобиля, на 16,7% больше, чем в последнем летнем месяце прошлого года.

С марта этого года авторынок России после затяжного кризиса стал расти, а статистика за август показывает, что восходящий темп сохраняется. Если в начале лета аналитики еще не могли наверняка сказать, продолжится ли рост до конца года, то теперь в этом уверены практически все. Вот как прокомментировал результаты августовских продаж председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер:

«В августе восстановление российского рынка продолжалось высокими темпами. Суммарные продажи 8 месяцев текущего года приблизились к одному миллиону, что еще достаточно скромно в историческом сравнении. Но это факт, что восстановление происходит, — уверенным шагом и на протяжении 6 месяцев подряд, — это сейчас наиболее важно. В целом на рынке настроение однозначно приподнятое, такие же ожидания на остаток года. АЕБ обновит прогноз на 2017 год в следующем месяце, когда будут доступны результаты сентября».

С оптимизмом смотрят в будущее и дилеры. Об итогах работы в августе нам рассказал Александр Зиновьев, зампредседателя правления ГК «АвтоСпецЦентр»:

«Август — отпускной месяц, и прежде мы всегда отмечали в нем определенный спад. Однако в этом году у нас положительная динамика по массовым брендам, особенно тем, на которые распространяются программы господдержки, здесь мы уверенно ожидаем дальнейшего роста спроса. Продажи премиум-брендов растут медленнее из-за низкой локализации производства в РФ».

В первой десятке самых популярных марок (см. таблицу в конце материала) только Toyota не смогла нарастить продажи по сравнению с августом прошлого года: дилеры реализовали 7904 автомобиля (-7%), при этом падает спрос и на премиальные Лексусы — 2017 шт. (-13%). Теряют покупателей отечественный УАЗ — 3579 шт. (-14%), китайские Lifan и Geely — 1401 шт. (-4%) и 203 шт. (-1% ) соответственно, немецкая Audi — 1305 шт. (-21%) и британские Land Rover и Jaguar — 643 шт. (-4%) и 157 шт. (-9%) соответственно. Продажи прочих марок, показавших отрицательную динамику, в августе не превысили ста единиц у каждой и на общую картину влияют мало.

Тройку лидеров по-прежнему составляют Lada — 26 211 шт. (+25%), Kia — 15 050 шт. (+29%) и Hyundai — 13 446 шт. (+13%).

Наибольший прирост из более-менее крупных игроков в августе показал узбекский бренд Ravon: за счет расширения модельной линейки и относительно ритмичных поставок продажи выросли на 2166%, до 1518 единиц.

Всего с января по август в России реализован 980 921 автомобиль, что на 9,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

  • Со статистикой продаж за август по моделям можно ознакомиться в отдельном материале.
  • Статистику АЕБ по российскому авторынку за прошлые месяцы можно посмотреть здесь.

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО МАРКАМ ЗА ПЕРИОДЫ АВГУСТ 2017/2016 гг. И ЯНВАРЬ-АВГУСТ 2017/2016 гг.

МАРКААвгустЯнварь˗Август
20172016%20172016%
Lada26 21120 90825%192 944167 01516%
KIA15 05011 70329%116 42693 31025%
Hyundai13 44611 90213%95 98687 03810%
Renault*11 1639 17422%82 97970 34618%
Toyota*7 9048 528˗7%59 78559 9110%
VW7 1716 17816%54 03745 64118%
Nissan*5 8854 85021%46 81045 9392%
Škoda5 0484 57010%39 05636 1308%
ГАЗ ком.авт*4 9883 76832%34 83132 6337%
Ford*4 2223 40324%30 23327 38710%
УАЗ*3 5794 161˗14%24 79128 761˗14%
Mercedes˗Benz3 0902 9505%23 88125 043˗5%
Chevrolet2 8242 8130%20 19620 1730%
BMW2 3582 13011%19 27918 3915%
Mazda2 1702 0227%15 36113 02318%
Datsun2 1671 90514%15 01211 43731%
Lexus2 0172 319˗13%14 53215 072˗4%
Mitsubishi1 7701 32933%12 00811 3965%
Ravon1 518672166%7 7393042446%
Lifan1 4011 453˗4%9 85110 405˗5%
Audi1 3051 650˗21%11 01514 482˗24%
Land Rover643670˗4%5 9195 982˗1%
Mercedes˗Benz ком.авт.*622640˗3%3 7903 7431%
Volvo57251711%4 2143 27129%
Chery57137851%3 6803 4886%
VW ком.авт*5204916%4 2803 60019%
Citroёn*519251107%2 9382 64211%
Subaru50540226%3 4813 3913%
Suzuki45625082%2 8483 390˗16%
Peugeot*40325161%3 0262 36928%
Porsche3883588%2 7303 077˗11%
Infiniti38131421%3 4122 92717%
Honda21612967%799967˗17%
Geely203205˗1%1 5143 555˗57%
FIAT*17814721%1 3601 508˗10%
Haval160˗˗1 169˗˗
Jaguar157172˗9%1 5101 11336%
MINI14512021%98886314%
Changan10451980%936321192%
Jeep92100˗8%94179119%
Zotye8939128%616149313%
Cadillac78737%8697979%
FAW746317%352640˗45%
DFM65131˗50%375827˗55%
Isuzu*63597%46034733%
Foton*5915800%23328732%
smart5771˗20%49230263%
Genesis54˗˗617˗˗
Iveco*4823109%251370˗32%
Brilliance1937˗49%126743˗83%
SsangYong1362˗79%891 101˗92%
Hyundai LCV14˗75%636950%
BAW*014˗85122˗30%
Chrysler05˗624˗75%
Alfa Romeo˗16˗081˗
Acura˗˗˗˗163˗
Daewoo˗˗˗˗8 574˗
Haima˗˗˗˗114˗
Total132 742113 78116,7%980 921895 2239,6%

* Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по брендам и маркам, если присутствуют в продуктовой линейке (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам. LCV<3,5т (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 6т). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике.

Фото: a-len.ru

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Комментарии (8)

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Lifan понаоткрывали дилерских центров, заняли первое место среди китайского барахла и всё равно падают даже на растущем рынке.

ВАЗ же напротив, растёт и растёт дикими темпами назло попанам-вазоненавистникам :)

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0

Все очень просто. После выборов и чемпионата рубль поплывет дальше. Машины берут как в 14 году — в кредит впрок, на последние...

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0

Вазики+УАЗики уделали корейцев

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+1

Этот «рост» — ровно до марта.

Потом все снова рухнет.

И да, ВАЗики снова слили корейцам:)

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-10
Каплан Илья

Ты прям ванга,

корейцы сдуваются ибо понятно всем что это одноразовый шлак. Он ненужен за такие деньги. Фантик из фольги с колесами и китайским мотором.

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0

Красиво цифры выглядят. Правда если сравнивать с предыдущими месяцами рост совсем не так велик.

Для информации в июле 2017 было продано 129 685 автомобилей, в июне 2017 — 141 084 автомобиля.

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-7
Зимин Влад

Либо год перепутали где-то, либо месяц:)

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-6
Каплан Илья

Месяц. Поправил

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0