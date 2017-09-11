Ученые нашли способ борьбы с водителями-гаджетоманами

В канадском университете Ватерлоо разработали систему, позволяющую выявлять водителей, которые углубились в свои мобильные устройства и отвлеклись от дороги.

Особенно важно распознать тех, кто пишет СМС и сообщения в мессенджерах за рулем или разговаривает по телефону, не используя специальную гарнитуру, полагают ученые. С помощью встроенных камер и искусственного интеллекта система способна выявить движения человека, которые отклоняются от тех, что свойственны водителю при управлении автомобилем. Компьютерный «мозг» начинает их анализировать на предмет возможных угроз безопасности.

После этого система предупреждает водителя, что он опасно отвлекся и потерял бдительность, что может привести к аварии. Ученые говорят, что поскольку в современных автомобилях появляется все больше систем безопасности, в некоторых случаях система может делегировать функции водителя автопилоту, чтобы предотвратить ДТП.

Отвлечение внимания система распознает по совокупности признаков — это положение головы и периодичность движений рук, скорость мигания глаз, размер зрачка, частота сердечного ритма и т.д. Эта работа основывается на предыдущих исследованиях, призванных выявить засыпание за рулем.

В нынешней системе заложен сложный процесс обнаружения, обработки и оценки нескольких различных видов отвлечения внимания водителя. Выявить отвлекающихся водителей крайне важно, так как по статистике, потеря внимания становится причиной до 75% всех дорожно-транспортных происшествий в мире.

Людям никуда не деться от использования гаджетов за рулем, полагает наш эксперт, и всё в конечном итоги зависит от скорости движения транспортного средства и умения водителя правильно оценить обстановку.

Ученые по заказу компании Ford провели исследование, с помощью которого выяснилось, что каждый третий водитель хотя бы раз засыпал за рулем. Они даже составили список рекомендаций, как этого избежать.



Фото: teendriversource.org