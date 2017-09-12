Банки обвинили приставов в массовых злоупотреблениях

Ассоциация российских банков направила в Федеральную службу судебных приставов письмо, где изложила сразу несколько претензий к судебным приставам, которые, по мнению банкиров, частенько злоупотребляют своим правом.

В Ассоциации российских банков (АРБ) считают, что приставы зачастую не только не соблюдают принцип соразмерности наказания, но и отказываются взаимодействовать с банками и ГИБДД, что приводит к серьезным разногласиям.

Самую большую проблему в АРБ видят в ситуации, когда приставы арестовывают автомобиль должника, затем он переходит в собственность банка, а когда последний продает его физлицу или организации последний собственник сталкивается с проблемами при постановке на учет. В ГИБДД машину отказываются регистрировать, так как приставами на нее наложен арест и, соответственно, запрет регистрационных действий. Из-за этого возникает нарушение требования зарегистрировать автомобиль в 10-дневный срок с момента приобретения, но в этом не виноваты ни банк, ни новый собственник. Банкиры просят ФССП оперативно извещать должников путем направления им исполнительных листов и не забывать передавать данные в ГИБДД

Зачастую ФССП не информирует банк или должника о возбужденном исполнительном производстве, а в ГИБДД не сообщает информацию о снятии ранее наложенных ограничений, пишет «КоммерсантЪ», который ознакомился с письмом АРБ. В Ассоциации говорят о том, что приставы игнорируют правило очередности взыскания. По действующему законодательству они обязаны наложить арест на счета должника (сначала рублевые, затем валютные), а лишь затем заниматься другим принадлежащим ему имуществом. На практике же приставы сразу арестовывают автомобиль, причем зачастую из-за «копеечных сумм», говорят в АРБ. В этой ситуации Ассоциация просит ФССП выпустить дополнительные разъяснения для территориальных подразделений ведомства.

Недовольны банкиры и несоразмерностью ограничений. Так, водитель инкассаторской машины одного из банков нарушил Правила дорожного движения. Банк, которому принадлежит автомобиль, не получал ни штрафа, ни уведомления о начале исполнительного производства. В итоге приставы наложили арест на весь автопарк банка. И даже после погашения долга, банк еще несколько месяцев добивался снятия ареста и доведения этой информации до ГИБДД.

Реакция ФССП пока неизвестна: там еще не ознакомились с письмом банкиров.

Недавно приставы арестовалиаккордеон у одного из неплательщиков штрафов ГИБДД.

В июле комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал повысить в три раза — с 10 тысяч до 30 тысяч рублей — порог задолженности, при которой вводится ограничение на выезд за рубеж.

В июне Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) предложил по случаю юбилея революции «обнулить» базы данных Федеральной службы судебных приставов по штрафам ГИБДД.

Фото: Виталий Невар/ТАСС