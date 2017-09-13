Toyota прощается с любимым внедорожником Артемия Лебедева

Рамный внедорожник FJ Cruiser на платформе 4Runner с элементами ретродизайна никогда официально в России не продавался, но у нас его тем не менее хорошо знают. В Японии автомобиль еще производится, однако осталось ему недолго.

На российском рынке встречаются как праворульные FJ Cruiser, ввезенные из Японии, так и американские версии модели с левым рулем. В США FJ Cruiser перестал продаваться еще в 2014 году из-за низкого спроса, однако позже выяснилось, что модель хорошо привлекала клиентов в дилерские центры Тойоты и заслужила статус культовой — на вторичном рынке цены на FJ Cruiser резко выросли. В России подержанные экземпляры тоже недешевы: автомобиль в более-менее приличном состоянии меньше чем за 2 млн рублей найти сложно.

Поклонник этой модели — небезызвестный блогер и руководитель студии, сделавшей дизайна нашего сайта, Артемий Лебедев. Он на FJ Cruiser много где побывал и называл машину «кукусиком» (по этому тегу в его ЖЖ много рассказов об экспедициях).

В Японии FJ Cruiser пока выпускается, но сегодня Toyota представила спецверсию внедорожника под названием Final Edition, а значит, жить ему осталось максимум до конца текущего года — автоколлекционерам следует поспешить с заказом! Прощальную версию отличают бежевый цвет кузова и бежевые вставки в отделке салона, 20-дюймовые литые колесные диски, черные дверные ручки и противотуманки на выступах-усах переднего бампера.

Силовой агрегат прежний — 4,0-литровый атмосферный бензиновый V6 (276 л.с.), состыкованный с гидромеханическим автоматом. В Японии FJ Cruiser предлагается только с полным приводом, но передний мост можно принудительно отключить для экономии топлива.

Появится ли у FJ Cruiser наследник, пока не известно, но Toyota явно думает над этим: весной 2017 года на автосалоне в Нью-Йорке дебютировал концепт FT-4X, в котором угадываются черты FJ Cruiser — возможно, в недалеком будущем он превратится в серийную модель.

На этой неделе на Франкфуртском автосалоне дебютировал обновленный среднеразмерный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

Скоро в России стартуют продажи рамного внедорожника Toyota Fortuner, позиционируемого в модельном ряду на ступеньку ниже Land Cruiser Prado.

Фото: Toyota