Корейцы представили конкурента BMW 3-й серии

В Сеуле прошла презентация седана Genesis G70, прямого конкурента BMW третьей серии и Mercedes-Benz C-класса.

Genesis G70

Genesis создан компанией Hyundai в качестве премиального подразделения, которое должно бороться с конкурентами моделями Lexus, Infiniti, Acura и, конечно же, представителями «большой тройки» — Audi, BMW и Mercedes-Benz. Вначале на рынок вышли представительский седан G90 и модель бизнес-класса G80, а теперь настал черед и более компактной машины, которая станет прямым конкурентом «трешке» BMW и Mercedes-Benz C-класса.

Логично, что модель получила индекс G70. Длина седана — 4685 мм, то есть он практически совпадает по размерам с С-классом и длиннее BMW третьей серии. Колесная база (2835 мм) также почти такая же, как у вышеназванных немецких моделей.

В Genesis сделали ставку на динамичный спортивный и мускулистый облик. За дизайн машины от начала и до конца отвечал Люк Донкервольке, которого корейцы переманили из концерна Volkswagen AG.

Genesis G70

Передняя часть Genesis G70 решена в стилистике флагманской модели, но грани и углы здесь острее. У седана приземистый силуэт, а короткая задняя часть усиливает эффект «поджарой» машины. По всей видимости, Донкервольке получил карт-бланш при создании G70, потому что в облике седана полностью отсутствует азиатский кич, да и хромированных элементов, коими любят подчеркивать роскошность машины многие производители, практически отсутствуют.

Интерьер седана решен в модном нынче духе минимализма, без захламления передней панели множеством кнопок и регуляторов. Передние сиденья установлены низко, центральная консоль слегка развернута к водителю: это явно должно настраивать на спортивное настроение. У информационно-развлекательной системы отдельно стоящий трапециевидный 8-дюймовый экран.

Естественно, здесь повсюду мягкие пластики, а в дорогих версиях: натуральные кожа и алюминий. Машина в топ-версии будет поставляться с аудиосистемой Lexicon: тоже один из признаков премиальности модели.

Genesis G70

Моторная гамма позаимствована у Kia Stinger, с которым Genesis G70 делит заднеприводную платформу. Базовые версии для внутреннего рынка получат 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 252 л.с. и 2,2-литровый турбодизель (202 л.с.). Топовая версия Genesis G70 Sport получит 3,3-литровый V6 мощностью 365 л.с. С ним до 100 км/ч седан разгоняется за 4,7 секунды, максимальная скорость равна 270 км/ч.

По словам представителей компании, G70 Sport получит систему динамического управления вектором тяги, самоблокирующийся дифференциал, электронно-управляемую подвеску с несколькими вариантами настройки и 19-дюймовые колеса.

У седана традиционная аналоговая приборная панель

На мировой премьере G70 присутствует главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, который скоро поделится с нами первыми ездовыми впечатлениями о машине.

В Южной Корее Genesis G70 поступит в продажу уже в начале следующей недели. В России же машина появится в 2018 году.

Седаны Genesis G90 и G80 для российского рынка собирают на калининградском «Автоторе».

Genesis G70 — последний седан марки. Далее бренд намерен сосредоточиться на кроссоверах и версиях с альтернативными источниками питания.

Фото: Genesis

Видео: Максим Кадаков/«За рулем»