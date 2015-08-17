В Подмосковье осужден главарь банды гаишников, вымогавшей деньги у водителей

Полицейские использовали «липовый» алкотестер, который даже у трезвых показывал высокое содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе. Всего недобросовестным стражам порядка удалось «отжать» у водителей более полумиллиона рублей.

Начальник роты ДПС пятого батальона второго полка ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Алексей Викулин и четверо его подчиненных в течение пяти месяцев вымогали деньги у водителей деньги на трассе М-7 «Волга». В качестве орудия шантажа они использовали контрафактный алкотестер, который у всех проверяемых показывал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. За несоставление протоколов полицейские требовали у пострадавших крупные суммы денег, всего с помощью этой преступной схемы они получили в виде взяток более 500 тысяч рублей.

На этой неделе пресс-служба Прокуратуры Московской области сообщила, что Ногинский городской суд вынес Викулину приговору за совершение преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом через посредника за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, а также получение взятки путем вымогательства группой лиц по предварительному сговору». Максимальное наказание за такое правонарушение — 12 лет лишения свободы, но суд учел тот факт, что обвиняемый пошел на сделку со следствием, и назначил ему наказание в виде в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также запретил Викулину занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на 5 лет.

Судьбу подельников Викулина суд решит в ближайшее время.

Сегодня Одинцовский городской суд Московской области осудил на два года старшего инспектора ДПС Михаила Чуфрякова за полученную с водителя Audi взятку, который отказался проходить медицинское освидетельствование на алкоголь.

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Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС