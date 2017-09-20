Смертельное ДТП с кортежем на встречке: пострадал генерал ВДВ

В ДТП с кортежем, которое унесло жизнь как минимум одного человека, серьезные ранения получил командующий ВДВ Андрей Сердюков и несколько его спутников.

Напомним, что авария произошла в Мурманской области. Кортеж из нескольких микроавтобусов, сопровождаемых автомобилем ВАИ с включенными спецсигналами, двигался по центру трассы «Кола».

Судя по видео, на встречной полосе один из водителей не успел затормозить, его Chevrolet Lanos вынесло влево, где он столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Caravelle. Водитель легковушки умер в больнице, два его пассажира были отпущены после амбулаторного обследования, пассажирка доставлена в больницу с травмами средней тяжести.

Микроавтобус от столкновения вылетел на обочину, где перевернулся. В числе его пассажиров оказались командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков и его заместитель по военно-воздушной подготовке Владимир Кочетков. Они получили травмы средней тяжести, сообщает РБК. Кроме них пострадали старшина Андрей Батаев (множественные ушибы и ссадины) и полковник Олег Смыковский (травмы средней тяжести).

Водителем Volkswagen Caravelle был контрактник со стажем с 1998 года. В документах следствия указано, что при проведении предрейсового осмотра он был трезв. Среди пострадавших в аварии его имя отсутствует.

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Фото: YouTube