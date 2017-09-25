Московские власти закупают пожарные мотоциклы

До конца этого года столичные спасатели получат в свое распоряжение восемь пожарно-спасательных мотоциклов марки BMW. С их помощью можно ликвидировать возгорание площадью до 10 квадратных метров.

Мотоциклы BMW уже давно стоят на службе столичной полиции, а теперь тяжелые кроссоверы BMW R 1200 GS поступят в распоряжение Главного управления МЧС России по городу Москве. Каждый байк снабжен внушительным навесным оборудованием: 20-литровым водяным баллоном, помпой, пожарным рукавом, огнетушителем, системой ГЛОНАСС, багажными кофрами с аптечкой и инструментами. Бортовых средств пожаротушения должно быть достаточно, чтобы ликвидировать небольшое возгорание на площади до 10 квадратных метров. Расчет делается на то, что мотоциклы могут доехать до места пожара гораздо быстрее, чем другая дорожная пожарная техника. Вот как прокомментировала пополнение в гараже спасателей пресс-служба МЧС:

«Мы испытаем пожарно-спасательные мотоциклы в действии до конца этого года. Они будут помогать при выездах на ДТП. Мотоциклы крайне маневренны, и на них проще добраться по загруженным магистралям к месту аварии, потушить возгорание, если оно есть, и оказать первую помощь пострадавшим, пока не приедет скорая».

Пожарные мотоциклы планируется также использоваться во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года: они будут сопровождать автобусы с футбольными командами и патрулировать улицы рядом со спорткомплексом «Лужники» и стадионом «Спартак».

В августе концерн «Калашников» представил электрические мотоциклы Иж собственной разработки, которые предназначены для службы в полиции и спецназе.

Фото: mos.ru