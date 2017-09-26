Мерседес с номерами «АМР» насмерть сбил инспектора ГИБДД в Москве

Накануне вечером в Москве произошло ДТП с участием автомобиля с номерами спецсерии «АМР». Представительский седан сбил инспектора ГИБДД и сумел остановиться лишь через 50 метров.

Все подробности произошедшего сейчас выясняют следственные органы. По предварительным данным, водитель седана Mercedes-Benz S-класса с госномером А896МР97 (АМР97 — спецсерия, закрепленная за автомобилями чиновников и спецслужб) выскочил на Новом Арбате на разделительную полосу, где на высокой скорости сбил инспектора ГИБДД. В результате сотрудник Госавтоинспекции от полученных травм скончался на месте.

Очевидцы говорят, что Мерседес несся на разделительной со скоростью не менее 120 км/ч. Была ли включена сирена — неизвестно. Инспектор же находился на разделительной полосе с целью пресечения выезда на нее многочисленных желающих добраться домой побыстрее, хотя пробок в это время (около 22:30 вечера) на Новом Арбате уже практически не было. После того как машина сбила инспектора, она проехала вперед порядка 50 метров и лишь потом остановилась.

Сбитым оказался 32-летний старший лейтенант 2 спецполка на спецтрассе ГИБДД Москвы Сергей Грачев. Проезжавшая мимо скорая остановилась, врачи пытались спасти инспектора, но их усилия были тщетны.

Через несколько минут к месту ДТП стянулось несколько экипажей ГИБДД. Все это время автомобиль виновника аварии стоял с номерами, закрытыми тряпками. Затем их просто сняли с машины и убрали в багажник. Позднее подъехали и высокопоставленные силовики в штатском.

По информации «За рулем», номер А896МР97, как и все остальные номера из девятой сотни спецсерии, закреплен за воинской частью 44710 ФСБ России, данная часть является спецгаражом. Пассажиром автомобиля необязательно мог быть представитель силового ведомства: на машинах спецгаража перевозят высокопоставленных чиновников, а сами номера частенько тасуют между различными автомобилями.

Недавно в Мурманской области микроавтобус из кортежа, сопровождаемого ВАИ, столкнулся с Chevrolet Lanos. Один человек погиб, в аварии пострадал генерал ВДВ.

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Фото: «Вконтакте»

Видео: Youtube