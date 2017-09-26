Концерн «Калашников» показал летающий мотоцикл

Пока в Москве спорят об исторической достоверности и эстетических свойствах памятника конструктору Михаилу Калашникову, одноименный концерн радует новинками. Состоялся первый публичный полет одноместного летательного аппарата с вертикальным взлетом.

Летающие мотоциклы в России разрабатывает не только концерн «Калашников», но он одним из первых показал действующий прототип. Технические характеристики производитель пока не разглашает, но судя по опубликованному ролику, он снабжен восемью сдвоенными роторами, приводимыми в движение электромоторами. Аккумуляторные блоки располагаются сзади по бокам от седла пилота — как багажные кофры у дорожного байка, за ними имеется небольшая площадка для груза. Внешне летающий аппарат «Калашникова» мало напоминает традиционный мотоцикл — скорее санки.

Для сравнения скажем, что в феврале этого года российская фирма Hoversurf представила новую модель летающего мотоцикла Scorpion 3, который больше похож на дорожный мотоцикл. Scorpion 3 способен подниматься на высоту до 10 метров и разгоняться до 50 км/ч, продолжительность полета составляет 27 минут.

В августе концерн «Калашников» представил электрические мотоциклы Иж собственной разработки, которые предназначены для службы в полиции и спецназе.

С другими проектами летающих автомобилей и мотоциклов можно ознакомиться здесь.

Фото, видео: концерн «Калашников»