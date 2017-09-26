В Китае стартовали продажи субкомпактного седана Pegas, сделанного на платформе Rio прошлого поколения. Цена Пегаса при этом примерно на треть ниже, чем у Rio.

Напомним, что Kia Rio известен в Китае под именем К2, седан в начальной комплектации стоит дешевле, чем в России: от 72 900 юаней, то есть от 634 тысяч рублей в переводе по текущему курсу ЦБ, тогда как для покупки Rio питерской сборки нужно как минимум 669 900 рублей. При этом в апреле этого года фирма Kia представила на Шанхайском автосалоне еще более доступный седан Pegas на платформе Rio прошлого поколения, но с вполне современным дизайном.

26 сентября Pegas поступил в продажу на китайском рынке, и его цены приятно удивили местных потребителей: от 49 900 юаней (434 тысячи рублей) за базовую комплектацию Smart с 1,4-литровым бензиновым мотором мощностью 95 л.с. и 5-ступенчатой механикой. В оснащение входит ABS, две подушки безопасности, кондиционер, центральный замок, электрические стеклоподъемники всех дверей, аудиосистема с четырьмя громкоговорителями.

Топ-версия Deluxe с тем же двигателем и 4-ступенчатым автоматом оценивается в 73 900 юаней (643 тысячи рублей) и снабжена системой ESC, боковыми подушками безопасности, кожаной обивкой сидений, мультимедийной системой с 7-дюймовым сенсорным экраном, противотуманными фарами, люком в крыше с электроприводом, дисковыми тормозами «по кругу», литыми колесными дисками, парковочным радаром и рядом других приятных мелочей.

Привлекательно? Еще как! В России Пегас за такие деньги имел бы оглушительный успех, но, увы, пока об этом можно только мечтать и копить на более дорогой Rio…

Разумеется, у Пегаса в Китае есть родственник под маркой Hyundai: бюджетный седанчик Reina дебютировал в июне на автомобильной выставке в Чунцине. Он является недорогой альтернативой модели Verna, известной в России под именем Solaris.

Фото: Kia