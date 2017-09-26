Есть предложение возродить «Волгу». ГАЗ очень удивлен

Временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области стал Глеб Никитин (первый замглавы Минпромторга РФ). Пока неясно, останется ли он на этом посту или это просто временная техническая фигура, но проблемы в регионе есть, и их предстоит решать. Об этом в интервью ТАСС рассказал профессор Высшей школы экономики Сергей Кочеров. Среди первоочередных задач он обозначил поддержку ГАЗа, который «некогда был самым прибыльным предприятием, то есть давал больше всего денег в бюджет».
«Сейчас поступило предложение наладить выпуск новой „Волги“, которая не выпускается с 90-х, думаю, эту инициативу мог бы поддержать Никитин», — отметил Кочеров.
Также он предложил придать новый импульс социально-экономической жизни региона, для чего необходимо активнее привлекать в него инвестиции.
На ГАЗе с удивлением восприняли слова Кочерова. Вице-президент «Группы ГАЗ» Елена Матвеева отмечает:
— Нижегородский житель, комментирующий положение ГАЗа, видимо, не знаком с тем, что происходит и на предприятии, и в отрасли и даже не попытался ознакомиться с элементарными фактами, которые есть во всех открытых источниках. ГАЗ — это прибыльная компания, в 1 полугодии 2017 года она заработала свыше одного миллиарда рублей прибыли и показала лучший финансовый результат в отрасли. Компания ежегодно отчисляет сотни миллионов рублей в бюджеты всех уровней, включая нижегородский. В целом отчисления компании в бюджетные и внебюджетные фонды составляют свыше 10 млрд рублей в год. За последние годы на новых проектах ГАЗа только в Нижнем Новгороде было создано свыше 5 тысяч высокотехнологичных рабочих мест. ГАЗ реализует продукцию в 45 странах мира, сотрудничает с глобальными производителями, создает перспективные разработки газового и электротранспорта, работает над внедрением телематики и других технологий. Что касается господдержки, то она должна быть направлена на стимулирование рынка потребителей и развитие платежеспособного спроса.
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Фото: «За рулем»