Россияне предпочли личный автомобиль и такси общественному транспорту

Любопытный опрос провел «Левада-центр»: у респондентов выясняли, какой вид транспорта они предпочитают использовать, когда добираются до работы, учебы или ездят по повседневным делам. Специалисты сравнили эти результаты с данными 2003 года.

Выяснилось, что общественным транспортом в целом стали пользоваться меньше: 42% — столько же, сколько и в 2003 году, — ездят на автобусах; интерес к метро снизился на 4 п.п.; к троллейбусу — уменьшился на 10 п.п.; трамваю — на 4 п.п. На 2 процентных пункта выросла доля тех, кто ездит на маршрутных такси. При этом резко выросла потребность в такси — с 3% в 2003 году до 12% — в 2017-м.

Личным автомобилем стали пользоваться гораздо чаще — в 2003 году только 8% граждан рассматривали его для себя в качестве основного вида передвижения, а в этом году — уже 29%. Упал интерес к передвижению на служебном автомобиле — с 8% до 2%. Возможно, тут свою роль сыграло усиление внимания правительства к мощности двигателей персонального транспорта и правомерности использования.

Второй опрос касался транспортных проблем, которые больше всего беспокоят граждан. Лидирует в списке плохое качество автомобильных дорог, которое отметили 47% жителей различных регионов, 30% беспокоят пробки и заторы на дорогах, высокую стоимость проезда отметили 19% опрошенных, нерегулярное движение общественного транспорта выбрали 14%, и замыкает пятерку наиболее важных проблем плохое состояние общественного транспорта, которое отметили 12% респондентов.

Опросы проводились в августе по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа (более одного), ответы ранжировали по убыванию.

В России по состоянию на июль этого года насчитывалось 52,5 млн транспортных средств, что не соответствует пропускной способности наших дорог, отмечали ранее в ГИБДД. Дороги с автомобилями не справляются, но ведь никто и не подозревал, что автомобилизация будет развиваться такими темпами.

транспортных средств, что не соответствует пропускной способности наших дорог, отмечали ранее в ГИБДД. Дороги с автомобилями не справляются, но ведь никто и не подозревал, что автомобилизация будет развиваться такими темпами. Что касается личного транспорта, то в крупных мегаполисах от него потихоньку начинают отказываться: содержать свой автомобиль дорого, хлопотно и некомфортно. Худшей инвестицией считает покупку личного автомобиля глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Фото: Александр Таран/ТАСС