За езду по тротуарам и уличные гонки хотят сажать в тюрьму

Рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства, регламентирующего ответственность для стритрейсеров, практически подготовила законопроект, предусматривающий серьезное ужесточение наказания за грубые нарушения ПДД.

В частности, рабочая группа решила не ограничиваться исключительно стритрейсерами и работает над поправками, которые усилят ответственность для тех, кто ездит по тротуарам. Правда, с невнятной формулировкой: если водитель действовал «из хулиганских побуждений, то есть по мотивам явного неуважения к обществу, общественному порядку и пренебрежительного отношения к окружающим». За первое такое нарушение предложили штрафовать на 50 тыс. руб. или лишать прав на срок от 4 до 6 месяцев. Если же водитель создал угрозу для жизни и здоровья окружающих, то ему будет грозить штраф в размере 350 тыс. руб. или лишение свободы на срок до пяти лет.

Уличные гонки в рабочей группе предлагают квалифицировать как «грубое нарушение общественного порядка при движении по автомобильным дорогам и пешеходным зонам». В зависимости от того, насколько грубо были нарушены ПДД во время гонки, их участникам может грозить как административное, так и уголовное наказание. Сильнее всего предлагается наказывать организаторов нелегальных гонок, пишут «Известия». Штраф для них может составить 800 тыс. руб.

Также предлагается ввести институт залога, что должно заставить нарушителей быть более аккуратными на дороге после первого нарушения. В случае, если водитель вновь попался на грубом нарушении ПДД, залог обращается в пользу государства, а водитель лишается прав на определенный срок. Если же нарушений не было, то залог по истечении определенного периода возвращается.

Ожидается, что окончательные формы законопроект обретет в октябре этого года. Впрочем, несмотря на то, что в МВД в целом поддерживают ужесточение наказания для стритрейсеров и хулиганов на дорогах, ему предстоит еще нелегкий путь обсуждения в Комитете по конституционному законодательству.

Ранее в августе депутат от партии ЛДПР Василий Власов предложил построить для уличных автогонщиков бесплатные трассы. Первую такую трассу планируется создать в Зеленограде (является одним из административных округов Москвы).

Думская рабочая группа по проблемам уличных гонщиков действует с июля этого года. Она, в частности, уже предложила конфисковывать автомобили у стритрейсеров.

Фото: EA Games