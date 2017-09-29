МЧС обещает устранить «пробку» на Керченской переправе сегодня

Переправа не работает с вечера понедельника из-за непогоды. Порядка 3,2 тыс. человек ожидают возобновления движения, их жизнеобеспечением занимается оперативный штаб МЧС.

Пробки на Керченской переправе не редкость, очередной простой в ее работе связан с усилением ветра до уровня шторма, поэтому движение судов через пролив было прекращено.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в настоящее время в порту «Кавказ» скопилось 664 автомобиля: 350 легковушек, 225 грузовиков и 89 автобусов. Здесь же развернут оперативный штаб МЧС, который обеспечивает ожидающих возобновления движения людей горячим питанием, питьевой водой, медицинской помощью и лекарствами. В порту предусмотрено три стационарных пункта обогрева, 67 туалетов и 20 душевых кабин, детская игровая комната. Поспать можно в двух железнодорожных вагонах, специально пригнанных в отстойник для удобства людей. Одновременно разместиться в них могут 100 человек.

Ожидается, что паромная переправа возобновит работу уже сегодня, 29 сентября, ближе к вечеру.

Забыть о пробках на проливе крымчане и гости полуострова смогут в конце 2018 года, когда откроется движение по строящемуся Крымскому мосту, поезда по нему поедут в 2019 году.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС