11 легендарных Lamborghini приехали в Россию

Экспозиция, посвященная культовой марке, размещена в музее современного искусства «Эрарта». Продлится выставка до 17 декабря.

Здесь можно узнать, как создавался характерный дизайн и атрибуты бренда, увидеть и потрогать автомобили-легенды и картины, нарисованные студией дизайна Lamborghini Centro Stile, и проследить эволюцию стиля бренда.

На выставке представлено 11 суперкаров, а также масштабные копии всех автомобилей марки. Есть здесь и двигатели Lamborghini, например, тот, что установлен на катер, ставший 10-кратным победителем мирового чемпионата среди скоростных маломерных судов World Powerboat Championship.

Здесь вы увидите: знаменитую Lamborghini Miura, Lamborghini 400GT, совершившую настоящий прорыв на рынке дорогих машин, Lamborghini Diablo, появившуюся на российском рынке в 90-х годах прошлого века, Lamborghini Gallardo Super Trofeo — гоночный суперкар, сертифицированный для передвижения как по гоночным трассам, так и по дорогам общего пользования. Венец выставки — суперкар Lamborghini Centenario. Таких машин в мире всего 40, они были выпущены к 100-летнему юбилею основателя бренда Ферруччо Ламборгини.

В музее «Эрарта» кураторы расскажут биографию вдохновителя бренда и помогут насладиться полетом дизайнерской мысли Марчелло Гандини. А еще здесь множество фотографий, эскизов, дизайн-проектов, винтажных рекламных плакатов.

Сейчас инженеры Lamborghini работают над линейкой внедорожников, первый из них — пятидверный Урус, представят уже в декабре, а в ближайшей перспективе еще и экстремальную внедорожную версию суперкара Хуракан под названием Сафари.

Китайцы настолько в восторге от итальянской марки, что пробуют делать копии легендарных автомобилей, стремясь приблизиться к ним не только по дизайну, но и по техническим характеристикам.

Фото: Lamborghini