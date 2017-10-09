Ford и Google запускают приложение, которое покажет, что случится с водителем, если этот синдром у него есть.

Авария способна не только резко изменить жизнь человека, но и трагически оборвать ее, напоминают в компании Ford и, чтобы не быть назойливыми, совместно с Google запустили приложение Ford Reality Check («Проверь на практике»), благодаря которому можно понять, что случится с водителем, если он будет отвлекаться во время движения. Это порой шокирующая картинка, но она дает наглядное представление о том, что может произойти из-за приверженности к привычке быть всегда онлайн, отмечают в компании Форд.

Синдромом FOMO (Fear of missing out, боязнь упустить что-то важное) «болеет» подавляющее большинство молодых людей, и ситуация только усугубляется. Не снять что-то важное, не запечатлеть интересный момент жизни — для многих это становится трагедией. Ученые утверждают, что молодые люди ощущают сильнейший дискомфорт, когда выпадают из общения с друзьями. Важно, что эта же область мозга — префронтальная кора — еще и участвует в таких важных процессах, как оценка рисков, планирование действий и контроль над ними.

Для понимания ситуации испытуемый держит в руке компактный контроллер, который в виртуальной реальности превращается в смартфон, с которым можно взаимодействовать. Предлагается ситуация, когда водитель заезжает за друзьями по дороге на вечеринку. Он ведет машину, при этом переговаривается с пассажирами, просматривает сообщения в мессенджере, отвечает на телефонные звонки. Все это сначала приводит к аварийным ситуациям, а потом и к фатальным последствиям.

Это приложение уже скоро будет доступно в Google Play Store.