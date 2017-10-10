Концерн Daimler стал официальным поставщиком автомобилей для фантастического боевика про супергероев «Лига справедливости», премьера которого состоится 17 ноября. Бэтмену в нем досталось концептуальное купе Mercedes-Benz Vision Gran Turismo, а мы решили вспомнить, на каких машинах легендарный Человек — летучая мышь ездил прежде.

«Лига справедливости» объединяет в себе нескольких популярных персонажей издательства DC Comics: Бэтмена, Чудо-Женщину, Аквамена, Киборга и Флэша. Квинтент сил добра, вдохновленный подвигами Супермена, будет спасать мир от злодеев, также наделенных суперспособностями, а помогать им в этом будут автомобили марки Mercedes-Benz. Впервые в фильме с участием Бэтмена открыто используется продакт-плейсмент, и Человек — летучая мышь получит в новой картине эффектный суперкар Mercedes-Benz Vision Gran Turismo четырехлетней давности, уже прославившийся на виртуальных трассах компьютерной игры Gran Turismo 6. Поклонники марки изначально нарекли этот концепт Бэтмобилем за характерные пропорции кузова, и вот теперь Брюс Уэйн (настоящее имя Бэтмена) в исполнении Бена Аффлека сядет за его штурвал. Ниже в галерее мы вспоминаем о машинах, на которых прежде ездил Бэтмен в официальных полнометражных фильмах, хотя у супергероя были еще и другие модели в комиксах, мультфильмах, сериалах и компьютерных играх.

Поддельных транспортных средств Бэтмена намного больше, чем оригинальных: недавно характерное для Бэтмобилей оперение получили мотоцикл BMW и старенькая Toyota Camry, а три года назад китайский умелец сделал из металлолома копию машины супергероя из фильма «Темный рыцарь: Начало».

и старенькая Toyota Camry, а три года назад китайский умелец сделал из металлолома копию машины супергероя из фильма «Темный рыцарь: Начало». С нашей подборкой самых эффектных кинопогонь можно ознакомиться здесь.

Фото: Daimler, autowp.ru, YouTube