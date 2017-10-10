Универсал Lаrgus полностью перешел на наши двигатели

Уже в этом месяце все автомобили семейства получат вместо 1,6-литрового 102-сильного мотора Renault вазовский, мощностью 106 л. с. Цена комплектаций при этом не изменится.

Lada Largus
Lada Largus

LADA > Largus

Таким образом универсал полностью перевели на отечественные моторы: 1,6 л мощностью 87 л.с. и 1,6 л мощностью 106 л. с., который заменит 102-сильный французский, хотя французский он только по конструкции, производство его также налажено на АВТОВАЗе.

Этот же вазовский мотор (1.6, 106 л. с.) устанавливают на модели семейств XRAY и Vesta. Он на 4 л.с. мощнее прежнего двигателя, и, по утверждению производителя, менее шумный, обеспечивает лучшее ускорение и экономичнее, так как может эксплуатироваться на топливе АИ-92. Специально под этот мотор модернизирована механическая коробка передач Renault. У нее изменены передаточные числа третьей, четвертой и пятой скоростей.

Несмотря на новый двигатель, цены не изменятся — пассажирский Largus по-прежнему будет стоить от 620 400 рублей, фургон — от 594 800 рублей, кроссовая версия универсала — от 674 900 рублей.

  • На выставке коммерческого транспорта Comtrans-2017 впервые показали Largus фургон с высокой крышей, который особенно удобен для коммерческих перевозок. Его выпустила «дочка» АВТОВАЗа компания «ВИС-Авто».
  • О том, что и второй мотор для Ларгуса станет отечественным, «За рулем» писал еще в конце августа. Информация об этом была обнаружена в базе Росстандарта, там же были указаны передаточные числа коробки передач.
  • В 2016 году году российский 8-клапанный двигатель ВАЗ-11189 мощностью 87 л.с. также пришел на смену французскому мотору К7М (84 л.с.). Цены при этом оставили прежние.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Largus (6)

LADA 2015 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Недорогая, вместительная, неломучая.

Недостатки:

За эти деньги можно считать, что недостатков нет.

Комментарий:

Если не обожествлять автомобили, то Ларгус — идеальный выбор. На дачу, в гипермаркет, за город  — с семейством, мешками, чемоданами и чем угодно. При этом его не страшно бросать на стоянках, во дворе и где угодно.

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Комментарии (4)

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Все.... нархен он нужен с двигателем от приоры. Имею на работе два ларгуса: первый — один из первых с французским двигателем, второй с отечественным. Земля и небо. Мерседес и Москвич. Машина и ведро. В общем всем все ясно.

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0

Ничего плохого

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0

Всё. Хана ларгусу.

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-3

как коммерческий транспорт хорош, но как семейный — он не безопасен

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-1