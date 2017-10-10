Универсал Lаrgus полностью перешел на наши двигатели

Уже в этом месяце все автомобили семейства получат вместо 1,6-литрового 102-сильного мотора Renault вазовский, мощностью 106 л. с. Цена комплектаций при этом не изменится.

Таким образом универсал полностью перевели на отечественные моторы: 1,6 л мощностью 87 л.с. и 1,6 л мощностью 106 л. с., который заменит 102-сильный французский, хотя французский он только по конструкции, производство его также налажено на АВТОВАЗе.

Этот же вазовский мотор (1.6, 106 л. с.) устанавливают на модели семейств XRAY и Vesta. Он на 4 л.с. мощнее прежнего двигателя, и, по утверждению производителя, менее шумный, обеспечивает лучшее ускорение и экономичнее, так как может эксплуатироваться на топливе АИ-92. Специально под этот мотор модернизирована механическая коробка передач Renault. У нее изменены передаточные числа третьей, четвертой и пятой скоростей.

Несмотря на новый двигатель, цены не изменятся — пассажирский Largus по-прежнему будет стоить от 620 400 рублей, фургон — от 594 800 рублей, кроссовая версия универсала — от 674 900 рублей.

На выставке коммерческого транспорта Comtrans-2017 впервые показали Largus фургон с высокой крышей, который особенно удобен для коммерческих перевозок. Его выпустила «дочка» АВТОВАЗа компания «ВИС-Авто».

О том, что и второй мотор для Ларгуса станет отечественным, «За рулем» писал еще в конце августа. Информация об этом была обнаружена в базе Росстандарта, там же были указаны передаточные числа коробки передач.

В 2016 году году российский 8-клапанный двигатель ВАЗ-11189 мощностью 87 л.с. также пришел на смену французскому мотору К7М (84 л.с.). Цены при этом оставили прежние.