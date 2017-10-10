Kia рассекретила Rio X-Line — кросс-хэтч для России

Компания Kia опубликовала первые изображения и информацию о приподнятом хэтчбеке Rio X-Line, который, как говорят в компании, создан специально для нашего рынка.

Kia Rio
Kia Rio

Kia > Rio

Kia Rio X-Line
Kia Rio X-Line

Собственно, хэтчбек не такая уж и новинка: в апреле этого года в Китае дебютировал K2 Cross, а наш Rio создан на базе именно модели K2 для китайского рынка. Впрочем, отличия есть. Если у китайской машины дорожный просвет увеличили со 160 до 175 мм, то в российском варианте обошлись всего 170 мм, что на 25 мм меньше, чем у основного конкурента на российском рынке, Renault Sandero Stepway.

В компании говорят, что кросс-хэтч получил модернизированную подвеску, которая адаптирована под увеличенный дорожный просвет. Перед запуском в производство машина прошла испытания на российских дорогах с целью сделать езду на Rio X-Line комфортной и сохранить хорошую обратную связь.

Kia Rio X-Line
Kia Rio X-Line

Кроссоверности облику придает защитный обвес из неокрашенного пластика и блестящая псевдозащита нижней части кузова. На крыше появились багажные рейлинги, а решетка радиатора отделана хромом и черным глянцем. Кроме того, Rio X-Line получил специально разработанные для этой модели 16-дюймовые легкосплавные колеса.

В зависимости от комплектации Kia Rio X-Line может оснащаться светодиодными дневными ходовыми огнями и фонарями, салоном, отделанным экокожей, в топовых комплектациях будет доступна камера заднего вида.

Kia Rio X-Line
Kia Rio X-Line

Интерьер ничем не отличается от седана, который уже продают дилеры. Но для Kia Rio X-Line будет предложена новая версия информационно-развлекательной системы с 7-дюймовым экраном, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, возможностью вывода картинки с камеры заднего вида и навигацией.

Модель получит два двигателя, знакомых по седану. Это бензиновые двигатели объемом 1,4 (100 л.с.) и 1,6 (123 л.с.) литра. В качестве трансмиссии для кросс-хэтча предложат 6-ступенчатые механическую коробку передач и автомат.

Kia Rio X-Line
Kia Rio X-Line

Производство Kia Rio X-Line будет налажено на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге в ноябре этого года. Цены и комплектации объявят ближе к старту продаж.

  • В Китае у Kia есть и более бюджетная, чем K2/Rio, модель — недавно там стартовали продажи ультрабюджетного седана Pegas.
  • Седан Kia Rio борется за лидерство по популярности среди новых автомобилей, продаваемых на российском рынке.

Kia рассекретила Rio X-Line — кросс-хэтч для России

Фото: Kia

Kia рассекретила Rio X-Line — кросс-хэтч для России
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Отзывы о Kia Rio (6)

Kia 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

НАДЕЖНЫЙ!!! Теплый!!! Достаточно динамичный. Неплохое оснащение за свои деньги (на 2013 г. —560 т.р.)(за которое в других авто надо доплачивать). Плоский пол заднего ряда сидений. БАГАЖНИК!!!

Недостатки:

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ!!! Сверчки! Не очень уверенно на скоростях больше 140 (Приора увереннее держала трассу).

Комментарий:

Прочитал комментарии и задумался.. Я походу зажрался.. Если я езжу на авто 4 года, и за это время не разу не был в сервисе по поводу поломки автомобиля!! Я действительно зажрался! Опыт владения 4 предыдущими авто заставил меня выучить всю матчасть, цены на з/ч, адреса сервисов, и быть готовым к ...

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Комментарии (11)

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Чего только не придумают, лишь бы FIAT Tipo в Россию не пускать.

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+1

Когда тест ЗР будет?посмотрим.

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+1
Безымянный

Не смотря на будущие тесты ЗР, будут брать. Не хуже чем Спепвэй.

В «жирные» времена очень хорошо брали Митсубицси ASX, хотя все обзоры говорили, что никчемная шумоизоляция и трясучая подвеска. И это «чудо» от КИА будут брать, если цены будут адекватными.

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0

"...в российском варианте обошлись всего 170 мм, что на 25 мм меньше, чем у основного конкурента на российском рынке, Renault Sandero Stepway" (с) Дышло М.

Теперь даже авторы ЗР согласны, что миникорейцы конкурируют не с Вестой, а с Ладой Х-рей. Боюсь, что и это сражение они проиграют ввиду космических цен на свою продукцию (

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+1

X-овно собачье! клиренс меньше, чем у обычной весты, багажник маленький в сравнении с вестой св, цена значительно выше.

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0

Если Веста ws стоит от 800, то эта от 1 млн будет. А в нормальной комплектации будет 1.2 млн стоить. Одно не понятно, почему клиренс 17 см, если у обычного седана 16 см. Радует, то что хечбеки появляются, если так пойдёт то скоро и универсалы начнут продавать.

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-1
Кулиненков Сергей

Что за ерунда — Крета на мкпп намного дешевле 1 млн, с чего эта-то будет?

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0

Объем багажника 390 л. (в статье не указано). Нормальный, хороший результат для хэтча.

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+1

В конкурентах у него будут только Stepway и X-RAY, у Kia получше комплектация и есть современный (в отличие от Сандеро) «автомат», у логаноподобных лучше с клиренсом. Брать будут, с бюджетными хэтчами, как и с универсалами, на рынке напряг.

Но мультимедия на уровне пуза (как в логане) — это конкретный косяк.

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Шел 2017 год, а мультимедия всё ещё на уровне пуза, не знаю как для других, но для меня это критично, а ведь в новом солярисе додумались сделать как на Весте, почему в Рио так не сделали — непонятно...

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0

Если ценник не задерут — будут брать. Хотя клиренс надо было еще на 2–3 см приподнять.

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