Компания Kia опубликовала первые изображения и информацию о приподнятом хэтчбеке Rio X-Line, который, как говорят в компании, создан специально для нашего рынка.

Kia Rio X-Line

Собственно, хэтчбек не такая уж и новинка: в апреле этого года в Китае дебютировал K2 Cross, а наш Rio создан на базе именно модели K2 для китайского рынка. Впрочем, отличия есть. Если у китайской машины дорожный просвет увеличили со 160 до 175 мм, то в российском варианте обошлись всего 170 мм, что на 25 мм меньше, чем у основного конкурента на российском рынке, Renault Sandero Stepway.

В компании говорят, что кросс-хэтч получил модернизированную подвеску, которая адаптирована под увеличенный дорожный просвет. Перед запуском в производство машина прошла испытания на российских дорогах с целью сделать езду на Rio X-Line комфортной и сохранить хорошую обратную связь.

Kia Rio X-Line

Кроссоверности облику придает защитный обвес из неокрашенного пластика и блестящая псевдозащита нижней части кузова. На крыше появились багажные рейлинги, а решетка радиатора отделана хромом и черным глянцем. Кроме того, Rio X-Line получил специально разработанные для этой модели 16-дюймовые легкосплавные колеса.

В зависимости от комплектации Kia Rio X-Line может оснащаться светодиодными дневными ходовыми огнями и фонарями, салоном, отделанным экокожей, в топовых комплектациях будет доступна камера заднего вида.

Kia Rio X-Line

Интерьер ничем не отличается от седана, который уже продают дилеры. Но для Kia Rio X-Line будет предложена новая версия информационно-развлекательной системы с 7-дюймовым экраном, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, возможностью вывода картинки с камеры заднего вида и навигацией.

Модель получит два двигателя, знакомых по седану. Это бензиновые двигатели объемом 1,4 (100 л.с.) и 1,6 (123 л.с.) литра. В качестве трансмиссии для кросс-хэтча предложат 6-ступенчатые механическую коробку передач и автомат.

Kia Rio X-Line

Производство Kia Rio X-Line будет налажено на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге в ноябре этого года. Цены и комплектации объявят ближе к старту продаж.

В Китае у Kia есть и более бюджетная, чем K2/Rio, модель — недавно там стартовали продажи ультрабюджетного седана Pegas.

Седан Kia Rio борется за лидерство по популярности среди новых автомобилей, продаваемых на российском рынке.

Фото: Kia