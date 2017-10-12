Информацию о штрафах можно будет получить только через Госуслуги

В правительстве решили упорядочить работу сервисов по предоставлению информации о штрафах. В будущем ее можно будет получить только имея регистрацию на сайте госуслуг.

Вопрос подняло Минкомсвязи, в котором считают, что получение информации из государственных информационных систем возможно только после авторизации через Единую систему идентификации и авторизации (ЕСИА).

Информацию о штрафах ГИБДД сегодня предоставляет множество сервисов, включая банки и независимые приложения для смартфонов: пользователю достаточно ввести данные водительского удостоверения и/или свидетельства о регистрации транспортного средства, чтобы получить информацию о штрафах. Большинство сервисов предлагают их оплатить через себя, в большинстве случаев взимая за это комиссию.

Вопрос доступа к данным исключительно через ЕСИА будет проработан совместно МВД, Минобрнауки и Рособрнадзором, пишут «Известия». В МВД говорят, что юридически значимые данные и так находятся только на Госуслугах, а информация о штрафах, которую можно получить на других сайтах, включая сайт самой ГИБДД, носит исключительно справочный характер.

Разработчики приложений для смартфонов говорят о том, что в случае, если какие-то сервисы будут доступны только через ЕСИА, то для них это создаст дополнительные трудности, так как интеграция ЕСИА доступна исключительно для госорганов и подрядчиков, создающих для них сервисы.

Эксперты говорят о том, что предложение Минкомсвязи связано с желанием увеличить число пользователей госулуг. Но это может привести к тому, что оперативно получить информацию о штрафах или задолженности человек, не имея доступа к ЕСИА, не сможет.

О том, как удалить из баз данных оплаченный штраф, рассказывает наш автор в материале «Битва с Госуслугами».

Ранее выдвигалось предложение закрыть для неплательщиков штрафов и алиментов доступ к Госуслугам, но пока этого не сделали.

Фото: из архива «За рулем»