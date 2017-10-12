Информацию о штрафах можно будет получить только через Госуслуги

В правительстве решили упорядочить работу сервисов по предоставлению информации о штрафах. В будущем ее можно будет получить только имея регистрацию на сайте госуслуг.

Вопрос подняло Минкомсвязи, в котором считают, что получение информации из государственных информационных систем возможно только после авторизации через Единую систему идентификации и авторизации (ЕСИА).

Информацию о штрафах ГИБДД сегодня предоставляет множество сервисов, включая банки и независимые приложения для смартфонов: пользователю достаточно ввести данные водительского удостоверения и/или свидетельства о регистрации транспортного средства, чтобы получить информацию о штрафах. Большинство сервисов предлагают их оплатить через себя, в большинстве случаев взимая за это комиссию.

Вопрос доступа к данным исключительно через ЕСИА будет проработан совместно МВД, Минобрнауки и Рособрнадзором, пишут «Известия». В МВД говорят, что юридически значимые данные и так находятся только на Госуслугах, а информация о штрафах, которую можно получить на других сайтах, включая сайт самой ГИБДД, носит исключительно справочный характер.

Разработчики приложений для смартфонов говорят о том, что в случае, если какие-то сервисы будут доступны только через ЕСИА, то для них это создаст дополнительные трудности, так как интеграция ЕСИА доступна исключительно для госорганов и подрядчиков, создающих для них сервисы.

Эксперты говорят о том, что предложение Минкомсвязи связано с желанием увеличить число пользователей госулуг. Но это может привести к тому, что оперативно получить информацию о штрафах или задолженности человек, не имея доступа к ЕСИА, не сможет.

Фото: из архива «За рулем»

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Комментарии (9)

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А если у меня нет компа и телефон кнопочный?дискриминация!

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0
Безымянный

в принципе тогда вы и до других приложений не доберетесь)

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0

Еще одно подтверждение, что госуслуги не для удобства гарждан, а для удобства государства держать человека под колпаком. Уже сейчас тем, кто там зарегистрирован не обязательно посылать бумажное письмо счастья, достаточно смс или сообщения по электронной почте. И столько еще в будущем можно для государства плюшек сделать по нагибанию граждан.

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+1
Darkmatter

Параноикам вынужден объяснить, что все колпаки у государства есть и так. И при необходимости спокойно нагнут не только без госуслуг, но и при желании по левому купленной симке...

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0
СерЖ

Это не паранойя вовсе, те которые пока храбрые не видят дальше собственного носа)

Если госуслуги так выгодны гражданам, зачем туда уже с помощью кнута загоняют? Недавно информация проскакивала, что хотят к госуслугам присоединять при выдаче паспорта...У нас заботятся о гражданах, когда хотят их обобрать или ввести иные ограничения.

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+1

Как в «Бриллиантовой руке».

«А не будут брать — отключим газ!»



Просто чуваки из Госуслуг хотят сами брать комиссию за оплату штрафов. Или поиметь денег с  создателей приложений за интеграцию.



Ребята, у вас пользователей мало не потому, что мы такие вредные, а потому, что ваш сервис сделан через задницу на деньги, которые не успели распилить на момент его создания.



Мне приложение Яндекса про штрафы сообщает через неделю после вынесения постановления максимум, а с Госуслуг письмо на электронку приходит минимум через две недели.

И кому вы нужны с таким «качеством» «услуг», придурки?

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+1
Каплан Илья

Мне Яндекс день в день сообщает, а через госуслуги я не смог оплатить штраф. Все сделал через сбербанк.

Но систему отточат, уж что-то, а до ума доведут очередной инструмент уплаты налогов. Да и [у нас не ругаются] (это растение) с ними, лишь бы удобнее было.

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0

Пусть сначала систему доработают! В Госуслугах чтобы подписаться на штрафы нужно указать данные на автомобиль и данные водительского удостоверения. Но ведь собственник авто вовсе может не иметь прав. У меня, например, машина записана на тещу — пенсионерку.

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+2
Самсонов Сергей

Там можно указать ЛИБО ТС, ЛИБО прав, ЛИБО всё вместе...

В чём проблема?

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0