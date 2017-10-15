Смертельный номер: 156 поворотов на пределе возможностей

Многие уже видели ролик подъема на гору Пайкс Пик знаменитого гонщика и трюкача Кена Блока за рулем 1400-сильного Мустанга по прозвищу Hoonicorn. Теперь стало известно, где в том ролике слегка приврали.

Даже имеющие самое поверхностное представление о дрифте читатели наверняка прекрасно понимают, что невозможно пройти без остановки в скольжении всю легендарную 20-километровую трассу со 156 поворотами — нет шин, которые могли бы выдержать такое испытание, тем более с учетом всех выполненных Блоком трюков. Тем не менее ролик, выпущенный в сентябре, показывал подъем Блока на Пайкс Пик как непрерывный заезд — вот он, если кто еще не видел.

На минувшей неделе вышел другой ролик, в котором рассказывается, как снималась Climbkhana (название получилось от объединения слов climb и gymkhana). Оказывается, на съемку всех эпизодов потребовалось три дня, а некоторые кусочки потребовали нескольких дублей, и за все это время, разумеется, было истерто несметное количество специальных дрифтовых покрышек. Съемки приходилось прерывать из-за дождя с градом и сильной облачности (напомним, что финиш трассы находится на высоте 4301 м над уровнем моря, соответственно часть ее буквально пронизывает облака), один раз сильно закапризничал Hoonicorn, залив дорогу маслом.

Драматичный момент со скольжением у обрыва (на титульном скриншоте) — не постановка, а случайность, которую Блок назвал самым пикантным моментом в своей карьере, стоившим продюсерам немало седых волос. Тем не менее все обошлось, «фильм» и «фильм о фильме» получились прекрасными, ждем новых серий!

В августе Кен Блок представил свой очередной проект под названием Террахана — трюковые гонки по пустыне за рулем раллийной версии хэтчбека Ford Fiesta ST.

В июне во время ежегодных гонок на Пайкс Пик молодая американская фирма Faraday Future установила рекорд прохождения трассы для серийных электромобилей.

Фото, видео: YouTube