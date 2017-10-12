Infiniti назвала дату премьеры своей флагманской модели

Компания Infiniti представит новый внедорожник QX80 на мотор-шоу в Дубае в ноябре этого года. Судя по первым тизерам, отличаться от концепта Monograph, показанного в апреле, внедорожник будет несильно.

Infiniti QX80

Пока подробности о машине хранятся в условиях тайны, но по нескольким изображениям фрагментов внедорожника можно сделать первые выводы. «От добра добра не ищут» решили японцы и изменили внешность автомобиля эволюционно, несколькими штрихами придав ему стилистическое сходство с младшими моделями, QX60 и QX30. По сути самые серьезные изменения во внешности коснутся фар и радиаторной решетки.

Технических изменений будет еще меньше: Infiniti QX80 останется на прежней рамной платформе Nissan Patrol. Также внедорожник сохранит свой 5,6-литровый атмосферный двигатель V8. На нынешнем поколении он выдает 405 л.с. Вероятнее всего, мотор будет модернизирован и станет экономичнее. Не исключено, что нынешний 7-ступенчатый автомат заменят более современным.

Infiniti QX80

Однако в салоне внедорожника перемен должно быть куда больше. Ожидается, что салон получит не только более дорогие материалы отделки, но и ряд технологичных «фишек» в числе которых может быть, например, виртуальная приборная панель.

Infiniti QX80

Сегодня Infiniti QX80 представлен лишь на ряде рынков, среди которых США, страны Ближнего Востока и Россия. У нас внедорожник представлен в двух комплектациях по цене 4 999 000 и 5 225 000 руб.

Infiniti постепенно сворачивает продажи более компактного кроссовера QX70. Но в России машина будет по-прежнему продаваться.

Возможно, следующее, по настоящему новое поколение Infiniti QX80, изменится кардинально. Ведь летом шеф-дизайнером компании стал бывший шеф-дизайнер BMW Карим Хабиб.

Фото: Inifiniti