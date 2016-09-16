Мажор-наркоман на Мерседесе летит по спецтрассе за дозой

Дети богатых родителей, как правило, объясняют свои хулиганские действия за рулем автомобилей плохим настроением, скукой и ленью. Сегодняшний же «герой» оказался более оригинальным: он ехал на высокой скорости по Кутузовскому проспекту за «закладкой» — так у наркоманов называется оставленная дилером в указанном месте доза.
Запись лихой поездки опубликована в Инстаграме сообществом Rich Russian Kids, рассказывающем о роскошной праздной жизни в российских реалиях. В ролике видно, как водитель Мерседеса лавирует на большой скорости в плотном потоке, «играет в шашки», выезжает то на разделительную полосу, то на выделенку для общественного транспорта. На переднем пассажирском кресле сидит девушка и снимает этот смертельно опасный аттракцион на камеру мобильного телефона.
Сразу несколько информагентств сообщили, что ГИБДД изучает эту видеозапись. О дальнейших шагах правоохранителей пока не сообщается. Мы будем следить за их реакцией, если таковая последует.
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Фото, видео: YouTube
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