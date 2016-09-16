Мажор-наркоман на Мерседесе летит по спецтрассе за дозой

Столичная Госавтоинспекция проводит проверку по факту публикации в Сети видеоролика, в котором водитель спортивного Мерседеса совершает многократные нарушения ПДД на Кутузовском проспекте. Особое возмущение пользователей интернета вызвала причина лихой езды.

Дети богатых родителей, как правило, объясняют свои хулиганские действия за рулем автомобилей плохим настроением, скукой и ленью. Сегодняшний же «герой» оказался более оригинальным: он ехал на высокой скорости по Кутузовскому проспекту за «закладкой» — так у наркоманов называется оставленная дилером в указанном месте доза.

Запись лихой поездки опубликована в Инстаграме сообществом Rich Russian Kids, рассказывающем о роскошной праздной жизни в российских реалиях. В ролике видно, как водитель Мерседеса лавирует на большой скорости в плотном потоке, «играет в шашки», выезжает то на разделительную полосу, то на выделенку для общественного транспорта. На переднем пассажирском кресле сидит девушка и снимает этот смертельно опасный аттракцион на камеру мобильного телефона.

Сразу несколько информагентств сообщили, что ГИБДД изучает эту видеозапись. О дальнейших шагах правоохранителей пока не сообщается. Мы будем следить за их реакцией, если таковая последует.

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Фото, видео: YouTube