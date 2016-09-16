Ford решил засудить автовладельца за перепродажу автомобиля

Концерн Ford подал в суд на известного американского рестлера Джона Сина за то, что тот перепродал суперкар Ford GT и таким образом нарушил условия контракта с «голубым овалом».

Зачастую медийные личности получают особые условия на покупку авто, в обмен выступая амбассадорами (послами компании), участвуя в различных рекламных мероприятиях и, естественно, перемещаясь на купленном с большим дисконтом автомобиле.

Джон Сина получил свой Ford GT, но практически сразу же перепродал его, хотя по контракту был обязан владеть им два года. В Ford явно обиделись на его поступок и подали в окружной суд Мичигана иск, потребовав от Сины 75 тыс. долл.

В иске говорится о том, что Ford понес куда большие потери, чем требует с ответчика, так как компании нанесен репутационный ущерб, который включает в себя «потери стоимости бренда, деловой репутации и исключения Сины как посла марки из мероприятий Ford».

В иске говорится, что Сина был проинформирован о последствиях нарушения контракта. Сам он заявил представителю Ford о том, что готов сотрудничать с компанией и принес ей извинения. Продажу же автомобиля объяснил банальной необходимостью в наличности, чтобы расплатиться по долгам.

Однако Ford потребовал вернуть автомобиль, а также предоставить все документы о его продаже, но получил отказ Сины.

Ford GT нового поколения оснащен 3,5-литровым V6 семейства EcoBoost мощностью 655 л.с. Автомобиль собирается вручную по заказам клиентов, которых Ford сам отбирает. Компания выпускает по нескольку сотен экземпляров суперкара в год, планируя ограничиться общим тиражом в тысячу экземпляров.

Ford GT стал самым быстрым автомобилем в истории компании.

По степени эксклюзивности американский суперкар почти не уступает таким монстрам, как Mercedes-AMG Project ONE и Aston Martin Valkyrie.

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