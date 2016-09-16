Lamborghini Urus: самый крутой кроссовер в мире

Самый мощный, самый динамичный, самый быстрый — на презентации первого в истории кроссовера Lamborghini представители компании говорили о модели только в превосходной степени.

Действительно, Lamborghini Urus получился самым-самым. А еще он очень важная модель для компании. Дела Lamborghini идут не так уж и плохо — в прошлом году итальянцы поставили рекорд, продав 3457 автомобилей, но для разработки новых моделей нужны средства. Urus должен стать для итальянцев тем же, чем стал Cayenne для Porsche — массовой моделью, призванной приносить доход. Все подробности о первом четырехдверном Lamborghini за последние четверть века — в нашей галерее.

Lamborghini думает и о далеком будущем — недавно компания показала концепт суперкара Terzo Millennio, т.е. третьего тысячелетия.

Главные конкуренты Lamborghini, соседи из Ferrari, также сделают кроссовер.

Фото: Lamborghini