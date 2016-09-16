Парламентарии разработали законопроект, регулирующий в России деятельность онлайн-сервисов заказа такси. Агрегаторов начнут штрафовать за передачу заказов нелегальным извозчикам.

Подготовленные думцами изменения в «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» предусматривают введение в него термина «агрегатор услуг перевозок пассажиров и багажа по заказам и легковыми такси». Распространяться он будет как на юридические лица, так и на индивидуальных предпринимателей, владеющих программой или интернет-сайтом, «осуществляющим коммуникацию между фрахтовщиком и фрахтователем в качестве информационного посредника». Серверы, на которые завязана работа таких программ и сайтов, должны, согласно новому закону, находиться на территории России. Это позволит правоохранительным органам в случае каких-либо ЧП, например нападения таксиста на пассажира, оперативно выяснить все обстоятельства преступления и наказать виновного.

Один из авторов нового закона депутат Вячеслав Лысаков в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал, что агрегаторам запретят передавать заказы нелегальным таксистам. Если сервис будет уличен в нарушении этого запрета, ему придется заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей, а за аналогичное повторное нарушение деятельность оператора может быть приостановлена на срок до 90 дней.

Нелегальных извозчиков, в свою очередь, планируется жестче наказывать за установку на крыши своих машин фонарей такси — штраф вырастет с 5 тысяч до 20 тысяч рублей.

Также планируется ввести обязательный агентский договор агрегатора с перевозчиком, в котором будет прописан тариф за поездки. А вот введенную с подачи столичных властей единую цветовую гамму для машин такси депутаты хотят отменить.

В конце ноября стало известно о том, что в России может быть заблокирован популярный райдшеринговый сервис BlaBlaCar, который, по мнению Регионального автотранспортного союза, является прикрытием для деятельности таксистов-нелегалов.

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