ГИБДД не будет выписывать штрафы. Ими займутся в мэрии

Законопроект был внесен в Госдуму Правительством России и предусматривает передачу функций по оформлению штрафов с камер фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, из ведения ГИБДД в ведение московских властей. Всего в законопроекте перечисляется более 30 видов нарушений правил дорожного движения, оформлением штрафов которых должны заняться власти города.
Среди них: нарушение скоростного режима, проезд на красный сигнал светофора, несоблюдение требований разметки, выезд на выделенную полосу общественного транспорта, непропуск пешехода на переходе и т.д. Фактически речь идет почти о всех нарушениях, которые сегодня способны зафиксировать камеры в автоматическом режиме.
При этом ко второму чтению, которое будет основным, в законопроект могут быть внесены поправки, распространяющие его действие на всю Россию. При этом в МВД начали заранее готовиться к тому, что у ведомства заберут такой функционал: летом появился законопроект, согласно которому правительство разработает единые требования к комплексам фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
- К работе автоматических камер у московских водителей масса претензий: нередко они присылают ошибочные штрафы, которые потом сложно оспорить.
- Передача полномочий должна разгрузить ГИБДД: по словам замминистра МВД Александра Горового, за последние пять лет в Госавтоинспекции сократили 22% сотрудников.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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