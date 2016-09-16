Немцы оценили Ладу Vesta SW: пластик, запахи и багажник

Дилер АВТОВАЗа Lada Deutschland решил показать универсалы Lada Vesta SW и Vesta SW Cross на выставке тюнинга в Эссене. Выбор места довольно необычный, но в конце года в Германии проходит не так много крупных автомобильных мероприятий, на которые приходит большое количество публики.

По стечению обстоятельств стенд дилера расположился прямо напротив площадки бренда Startech, под которым Brabus выпускает комплекты тюнинга для внедорожников, так что и Lada Deutchland вниманием не была обделена. С универсалами познакомились журналисты авторитетного в Германии журнала Focus, и обе машины произвели на них положительное впечатление. Естественно, вначале они оценили дизайн машин и признали, что Vesta SW и SW Cross выглядят вполне современно.

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В интерьере они обратили внимание на жесткий пластик и неприятный химический запах, но в остальном и здесь Весте поставили высокие оценки: руль с кожаной отделкой, регулировка рулевой колонки в двух направлениях, информационно-развлекательная система с цветным сенсорным экраном…

А самой большой похвалы удостоились грузовые отсеки автомобилей с потайным органайзером, удобными полками, различными нишами для хранения мелочевки. Порадовал журналистов и объем багажника, причем сама компания указывает загрузку до оконной линии в 490 л и 800 л при сложенных спинках заднего сиденья, а журналисты прикинули, что под крышу объем может увеличиться и до 1000 литров!

На немецком рынке универсалы будут доступны исключительно с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с. На выбор, как и в России, две коробки передач: механическая 5-ступенчатая и робот АМТ5, созданный на ее базе. Цены пока не объявлены, в Lada Deutschland говорят, что обычный универсал будет стоить около 15 тыс. евро (около 1 046 700 руб.), а его приподнятая версия — 17 тыс. евро (1 186 200 руб.). Для сравнения: топовая комплектация седана Lada Vesta SW предлагается в Германии за 14 500 евро (1 011 810 руб.).

Казалось бы, у машины с довольно высокой ценой под маркой Lada нет шансов на немецком рынке. Однако журналисты Focus считают, что новинка вышла очень конкурентоспособной и ждут ее появления в Германии.

В Германии у универсала Lada Vesta SW будет грозный соперник: Dacia Logan MCV, цены на которую стартуют с 7990 евро, а приподнятая версия Stepway в богатой комплектации стоит 14 050 евро.

Немецкий автоклуб ADAC летом протестировал седан Lada Vesta. Итоговая оценка у него была выше, чем у Renault Sandero.

Фото: АВТОВАЗ