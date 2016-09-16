Немцы оценили Ладу Vesta SW: пластик, запахи и багажник

По стечению обстоятельств стенд дилера расположился прямо напротив площадки бренда Startech, под которым Brabus выпускает комплекты тюнинга для внедорожников, так что и Lada Deutchland вниманием не была обделена. С универсалами познакомились журналисты авторитетного в Германии журнала Focus, и обе машины произвели на них положительное впечатление. Естественно, вначале они оценили дизайн машин и признали, что Vesta SW и SW Cross выглядят вполне современно.
В интерьере они обратили внимание на жесткий пластик и неприятный химический запах, но в остальном и здесь Весте поставили высокие оценки: руль с кожаной отделкой, регулировка рулевой колонки в двух направлениях, информационно-развлекательная система с цветным сенсорным экраном…
А самой большой похвалы удостоились грузовые отсеки автомобилей с потайным органайзером, удобными полками, различными нишами для хранения мелочевки. Порадовал журналистов и объем багажника, причем сама компания указывает загрузку до оконной линии в 490 л и 800 л при сложенных спинках заднего сиденья, а журналисты прикинули, что под крышу объем может увеличиться и до 1000 литров!
На немецком рынке универсалы будут доступны исключительно с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с. На выбор, как и в России, две коробки передач: механическая 5-ступенчатая и робот АМТ5, созданный на ее базе. Цены пока не объявлены, в Lada Deutschland говорят, что обычный универсал будет стоить около 15 тыс. евро (около 1 046 700 руб.), а его приподнятая версия — 17 тыс. евро (1 186 200 руб.). Для сравнения: топовая комплектация седана Lada Vesta SW предлагается в Германии за 14 500 евро (1 011 810 руб.).
Казалось бы, у машины с довольно высокой ценой под маркой Lada нет шансов на немецком рынке. Однако журналисты Focus считают, что новинка вышла очень конкурентоспособной и ждут ее появления в Германии.
- В Германии у универсала Lada Vesta SW будет грозный соперник: Dacia Logan MCV, цены на которую стартуют с 7990 евро, а приподнятая версия Stepway в богатой комплектации стоит 14 050 евро.
- Немецкий автоклуб ADAC летом протестировал седан Lada Vesta. Итоговая оценка у него была выше, чем у Renault Sandero.
Фото: АВТОВАЗ
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