Немцы оценили Ладу Vesta SW: пластик, запахи и багажник

Дилер АВТОВАЗа Lada Deutschland решил показать универсалы Lada Vesta SW и Vesta SW Cross на выставке тюнинга в Эссене. Выбор места довольно необычный, но в конце года в Германии проходит не так много крупных автомобильных мероприятий, на которые приходит большое количество публики.

Lada Vesta
Lada Vesta

LADA > Vesta

По стечению обстоятельств стенд дилера расположился прямо напротив площадки бренда Startech, под которым Brabus выпускает комплекты тюнинга для внедорожников, так что и Lada Deutchland вниманием не была обделена. С универсалами познакомились журналисты авторитетного в Германии журнала Focus, и обе машины произвели на них положительное впечатление. Естественно, вначале они оценили дизайн машин и признали, что Vesta SW и SW Cross выглядят вполне современно.

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В интерьере они обратили внимание на жесткий пластик и неприятный химический запах, но в остальном и здесь Весте поставили высокие оценки: руль с кожаной отделкой, регулировка рулевой колонки в двух направлениях, информационно-развлекательная система с цветным сенсорным экраном…

А самой большой похвалы удостоились грузовые отсеки автомобилей с потайным органайзером, удобными полками, различными нишами для хранения мелочевки. Порадовал журналистов и объем багажника, причем сама компания указывает загрузку до оконной линии в 490 л и 800 л при сложенных спинках заднего сиденья, а журналисты прикинули, что под крышу объем может увеличиться и до 1000 литров!

На немецком рынке универсалы будут доступны исключительно с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с. На выбор, как и в России, две коробки передач: механическая 5-ступенчатая и робот АМТ5, созданный на ее базе. Цены пока не объявлены, в Lada Deutschland говорят, что обычный универсал будет стоить около 15 тыс. евро (около 1 046 700 руб.), а его приподнятая версия — 17 тыс. евро (1 186 200 руб.). Для сравнения: топовая комплектация седана Lada Vesta SW предлагается в Германии за 14 500 евро (1 011 810 руб.).

Казалось бы, у машины с довольно высокой ценой под маркой Lada нет шансов на немецком рынке. Однако журналисты Focus считают, что новинка вышла очень конкурентоспособной и ждут ее появления в Германии.

  • В Германии у универсала Lada Vesta SW будет грозный соперник: Dacia Logan MCV, цены на которую стартуют с 7990 евро, а приподнятая версия Stepway в богатой комплектации стоит 14 050 евро.
  • Немецкий автоклуб ADAC летом протестировал седан Lada Vesta. Итоговая оценка у него была выше, чем у Renault Sandero.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Vesta (11)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Недостатки:

Комментарий:

Что в ней русского??? А???

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