Минпромторг РФ разрабатывает новые правила господдержки автопрома, которые вступят в силу в следующем десятилетии. Они предполагают локализацию в России еще большего числа компонентов, в том числе автоматических коробок передач.

Бюджетные модели Hyundai и Kia «выезжают» в России во многом благодаря хорошему и надежному гидромеханическому автомату. Ладам такого остро не хватает…

Действующие соглашения о промсборке истекут в течение ближайших трех лет, а дальше у автопроизводителей в России начнется новая жизнь. В ноябре «За рулем» рассказывал о подготовленной Минпромторгом «Стратегии развития российской автомобильной промышленности», а на этой неделе газета «Ведомости» сообщила о новых условиях допуска компаний к программе господдержки автопрома — соответствующий документ правительство сейчас обсуждает с производителями.

Минпромторг хочет, чтобы как можно большее количество деталей выпускалось в России, в том числе самые сложные узлы и агрегаты. Так, с 2019 года автопроизводители, претендующие на субсидии и обнуление пошлин на ввоз компонентов, будут обязаны локализовать в нашей стране производство двигателей, а с 2023 года — производство коробок передач, в том числе автоматических! Для сборки автоматов, впрочем, разрешат использовать ввезенные компоненты, а вот все МКП придется делать из нарезанных в России шестеренок. Новые правила предполагают, что в 30% машин будут использоваться локализованные двигатели и коробки передач.

Массовые автопроизводители, такие как Ford, Renault, Volkswagen, уже наладили производство двигателей в России, а вот с производством коробок передач есть и будут сложности. Дело в том, что большинство автомобильных компаний детали трансмиссии (коробки, редукторы, приводные валы, муфты, дифференциалы) сами вообще не производят, а закупают их у специализированных фирм — ZF, BorgWarner, Aisin, Jatco и т.д. Этим фирмам экономически целесообразно затевать производство в нашей стране лишь при очень больших тиражах, а нынешняя емкость российского рынка их обеспечить не может. Выходом могут стать совместные инвестиции нескольких автопроизводителей в некий общий, расположенный в России завод по производству коробок, — во всяком случае, такую идею в правительстве вынашивают уже несколько лет. Понятно, что для ее реализации есть масса объективных препятствий, в частности компоновочных, так как нельзя произвести коробку, которая годилась бы и Ладе, и УАЗу, но именно российские автомобильные компании могут стать главными бенефициарами педалируемого Минпромторгом нового этапа локализации — они обеспечат массовый спрос на автоматические коробки, которые так жаждут российские потребители.

Отдельным пунктом в Стратегии развития автопрома идут электромобили: предполагается, что с 2026 года электродвигатели для них будут собираться в России.

В 2018 году на программы льготного автокредитования Минпромторг планирует выделить из федерального бюджета всего 1,5 млрд рублей.

Фото: Kia