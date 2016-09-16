Новинки Foton для России: минивэн Gratour и дизельная Sauvana

Компания объявила, что в следующем году намерена пополнить линейку своих автомобилей компактвэном Gratour и дизельной версией уже известного россиянам внедорожника Sauvana.

Переднеприводный компактвэн Foton Gratour продается в Китае с февраля 2017 года, теперь его решили поставлять и в нашу страну. Модель позиционируется как семейный автомобиль, его колесная база составляет 2760 мм, при этом он может быть представлен в четырех типоразмерах кузова.

Габариты версий ix5 и ix7 (длина/ширина/высота, мм): 4505х1725х1770 и 4515х1750х1820 соответственно. Оба автомобиля семиместные при компоновке 2+2+3. Сиденья третьего ряда при желании можно сложить, значительно расширив объем багажника, что позволяет перевозить габаритные грузы. Эти модификации оснащаются бензиновым 1,5-литровым, 4-цилиндровым двигателем мощностью 115 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач, в более дорогих комплектациях предусмотрен и автомат.

Версии im6 и im8 не только больше — 4700х1780х1820 и 4730х1780х1820 (длина/ширина/высота, мм), но мощнее и богаче по оснащению. Оба автомобиля комплектуются также бензиновыми 1,5-литровыми двигателями, но с турбонаддувом, их мощность увеличена до 150 л.с. Здесь предусмотрены как механическая, так и автоматическая коробки передач. Более подробной информации производитель не дает, так как спецификации для России пока не утверждены.

Ну а рамный внедорожник Foton Sauvana с подключаемым полным приводом в следующем году будут поставлять в Россию и с турбодизелем Cummins IFS2,8 с системой впрыска Common Rail и электронным управлением Bosch. Это тот же мотор, что устанавливается сейчас на пикап Foton Tunland — 2-литровый, 163-сильный, однако его мощность может быть увеличена до 177 л.с. Его планируют агрегатировать автоматической коробкой передач.

В настоящее время Foton Sauvana представлен в России с бензиновыми двигателями мощностью 201 и 217 л.с., которые оснащаются 5-ступенчатой МКП или 6-диапазонным автоматом.

Летом 2016 года года Foton начал продавать в России пикап Tunland, это совпало с открытием в нашей стране эталонного автосалона китайской марки. Производитель посчитал, что дилерам следует продемонстрировать, как должны выглядеть образцовые шоу-рум и сервисный центр марки.

Сейчас в нашей стране представлены три модели: рамный внедорожник Foton Sauvana стоимостью от 1 294 990 рублей, пикап Tunland — от 1 449 590 рублей и микроавтобус View — от 1 749 900 рублей.

За 10 месяцев этого года, согласно статистике AEB, на нашем рынке удалось реализовать 383 автомобиля Foton.

Фото: Foton