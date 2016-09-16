Яндекс запускает собственный каршеринг

Яндекс решил войти в новый для себя сегмент бизнеса, став оператором каршеринга. Запуск Яндекс.Драйв планируется в феврале будущего года, но приложение для мобильных устройств уже доступно в App Store и Google Play.

В отличие от Яндекс.Такси, где компания выступает лишь агрегатором и посредником между водителем и пассажиром, у новой каршеринговой компании планируется собственный парк машин. Для пользования клиентам предоставят Kia Rio и Rio X-Line, а также Renault Kaptur. Сервис пока будет работать только в Москве. Напомним, что каршерингом в России принято называть краткосрочную аренду автомобиля без водителя.

«В Москве сейчас один из самых активно растущих рынков каршеринга в мире. Это перспективный вид общественного транспорта, и город создает условия для его развития: предоставляет льготные парковочные разрешения и субсидирует лизинг автомобилей. Каршеринг становится все популярнее — по нашим оценкам, спрос на услугу уже выше предложения, машин в городе иногда не хватает, — рассказывает Антон Рязанов, руководитель Яндекс.Драйва. — У Яндекса огромный опыт в области транспортной навигации, мы уверены, что наше появление на рынке подстегнет развитие сегмента, сделает каршеринг технологичнее и доступнее для людей».

Приложение для операционных систем iOS и Android уже можно скачать, причем компания обещает перечислять 20% стоимости поездки на Яндекс.Такси на бонусной счет Яндекс.Драйва. Для этого нужно указать в анкете тот же телефонный номер, который используется в приложении Такси. Потратить бонусы можно будет в первые два месяца запуска сервиса. Правда, у нашего корреспондента приложение зависло на этапе съемки и проверки документов, которые необходимы для регистрации в сервисе.

Изначально в Яндексе хотели создать приложение-агрегатор по аналогии с Яндекс.Такси, которое было бы ориентировано на пользователей каршеринга. Но в ноябре компания прекратила работы над проектом, переориентировавшись на создание собственной службы.

На сегодняшний день в Москве работают шесть каршеринговых компаний. Основу автопарка составляют бюджетные Hyundai Solaris и Kia Rio. Также в парках есть премиальные Mercedes-Benz CLA, Genesis G80 и даже электромобили BMW i3.

Яндекс также планирует выйти на рынок продаж подержанных автомобилей.

Компания также развивает собственную систему автономного вождения автомобилей. Недавно Яндекс провел ее испытания в зимних условиях.

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