Новый Volkswagen Jetta: рассекречены дизайн и интерьер

Немецкий автопроизводитель продолжает подогревать интерес публики к январской премьере нового поколения своего седана гольф-класса. Компания опубликовала несколько скетчей, которые дают представление об облике новинки.

Volkswagen Jetta

Конечно, опубликованные скетчи — это даже не компьютерные рендеры, но понять ключевые моменты по ним можно. Передняя часть нового поколения Джетты будет решена в едином стиле с флагманским лифтбэком Arteon. Об этом говорят формы переднего бампера, узкая радиаторная решетка и головная оптика.

Профиль у седана будет динамичным: плавно поднимающаяся к задней части подоконная линия и слегка ниспадающая крыша придадут машине устремленность вперед. В Volkswagen решили не отказываться от дополнительных окошек за задними дверями: по мнению дизайнеров, они придают машине солидность. Задняя же часть и вовсе перекликается стилистически с седаном Audi A3.

По первому и пока единственному изображению интерьера становится понятно, что подразумевал глава североамериканского отделения марки Генрих Вокбен, когда говорил о премиальности салона новой Джетты.

Volkswagen Jetta

Передняя панель не имеет ничего общего с соплатформенным VW Golf. У Джетты виртуальная приборная панель на базе широкоформатного 12,3-дюймового экрана, визуально объединенная с экраном информационно-развлекательной системы. На центральной консоли минимум кнопок (точнее, одна — включения аварийной сигнализации), управление всеми второстепенными функции происходит через второй сенсорный экран.

Volkswagen Jetta

Кстати, обратите внимание на голубые секторы на нарисованных спидометре и тахометре. Вряд ли Volkswagen решил вернуться к ядовито-синей подсветке приборов, так что, возможно, машина будет показана в гибридном или сразу же в полностью электрическом варианте. Ведь после дизельгейта Volkswagen активно обеляет свой имидж перед американцами, пытаясь убедить их в том, что производит исключительно экологически чистые транспортные средства.

Никакой официальной технической информации о новом поколении Volkswagen Jetta пока нет. Известно лишь, что седан, как и подавляющее большинство моделей немецкой марки, построен на модульной платформе MQB. Вероятнее всего, часть силовых агрегатов машина позаимствует у VW Golf. Это станут 1,4- и 2-литровые бензиновые турбодвигатели, для некоторых рынков (включая наш) в гамме останется проверенный временем 1,6-литровый атмосферник. Дизели? В США их точно не будет, в Европе Jetta популярностью не пользуется, а на основном рынке для модели, в Китае, версии на «тяжелом топливе» пользуются очень низким спросом. А вот гибридная версия обязательно появится. Возможно, даже на старте продаж.

Volkswagen Jetta

Перспективы в России? В отличие от VW Golf, новая Джетта абсолютно точно будет у нас продаваться: модель входит в тройку бестселлеров немецкой марки. Вероятнее всего, к нам машина доберется к началу 2019 года, когда ее производство локализуют либо в Калуге, либо на площадке в Нижнем Новгороде.

Недавно Volkswagen представил новое поколение седана Polo/Virtus. Машина будет продаваться с начала следующего года на южноамериканском рынке.

Весной этого года нынешнее поколение VW Jetta обзавелось спецверсией Life с расширенным оснащением.

Фото: Volkswagen, Autologia