Главные автотемы 2017 года: «Форсаж-8» и знак «Ш»

Под конец уходящего года компания Яндекс составила список запросов, которые вызвали наибольший интерес у пользователей Рунета. Среди тем оказались и автомобильные.

Каждый год Яндекс выявляет главные темы года на основе запросов пользователей, заданных с первого января по конец ноября. Поэтому в список не попали, например, отстранение сборной России от зимних Олимпийских игр и решение Владимира Путина баллотироваться в президенты — эти события произошли в декабре.

Автомобильная тематика в запросах также присутствовала, хотя и не так часто, как нам хотелось бы. Тема введения штрафа за отсутствие знака «Шипы» вошла в пятерку самых популярных запросов по всей России и столичном регионе (4-е место) наряду с терактом в Петербургском метрополитене, «Синим китом» и группами смерти, скандалом вокруг фильма «Матильда» и деятельностью ФБК (Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального).

Примеры запросов выглядели следующим образом (написание сохранено): нужно ли вешать знак шипы по ПДД 2017 в россии, штраф за отсутствие знака шипы в 2017 г с какого числа, знак распечатать по ГОСТУ pdf, размеры знака шипы по ГОСТУ, купить знак шипы на трех присосках по госту и т.д.

Есть и региональные особенности запросов. Если результаты Москвы и области совпадают с теми, что получены по всей России, то, например, в Краснодарском крае знак «Шипы» не вошел даже в десятку самых популярных, а в Башкортостане, Татарстане и Свердловской области этот запрос на первом месте у пользователей, а в Санкт-Петербурге и Омской и Тюменской областях — на третьем.

Еще один волнующий россиян запрос касался франшизы «Форсаж», восьмой фильм которой вышел на экраны в апреле. Но киноэпопея не закончена, уже анонсированы 9-я и 10-я части, поэтому запросов ближе к выходу следующего фильма будет становиться все больше.

Итак, запросы о фильме Форсаж заняли 7-е место в рейтинге фильмов по всей России. Темы были такие: смотреть кино форсаж 8 в хорошем качестве бесплатно полная версия, смотреть онлайн форсаж8, ajhcf;8 смотреть онлайн бесплатно с хорошим звуком, смотреть фильм фарсаж 8.

Благодаря исследованию Яндекса выяснилось, что самые ярые поклонники франшизы живут в Татарстане и Ростовской области, там запросы по «Форсажу» занимают 2-ю строчку рейтинга по фильмам, а также Нижегородской, Новосибирской и Свердловской областях, где такие запросы на третьем месте списка.

С полной версией исследования Яндекса можно ознакомиться по ссылке.

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