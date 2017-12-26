Volvo тестирует беспилотники на шведских семьях

В компании решили, что данных, получаемых от инженеров, недостаточно, поэтому для тестирования технологий автономного вождения передали несколько автомобилей частным клиентам.

В начале 2017 года Volvo в рамках эксперимента Drive Me уже раздала кроссоверы XC90 с системами автономного вождения частным клиентам, которые тестируют машины на специально выделенных для этого дорогах общего пользования в Гетеборге. Сейчас в компании решили расширить изыскания и нашли несколько семейных пар с детьми для получения большего количества информации.

В этом году автомобили переданы двум семьям, еще две получат автомобили в 2018-м, а всего в Drive Me задействуют около 100 обычных водителей. Они будут делиться впечатлениями о новых технологиях, а инженеры Volvo — отслеживать их ежедневные перемещения на автомобиле на работу, с детьми в школу или в магазин за продуктами.

Семьи получили в свое распоряжение Volvo XC90, оснащенные актуальными и перспективными технологиями помощи водителю. На машинах установлен комплекс видеокамер и датчиков, которые контролируют поведение человека за рулем и следят за тем, что происходит снаружи автомобиля.

На первом этапе водители будут всегда держать руки на рулевом колесе и постоянно следить за дорогой во время езды. В перспективе Volvo планирует предоставить возможность использования и более продвинутых технологий, но, естественно, после прохождения тренинга.

В Volvo подчеркивают, что все этапы эксперимента будут проходить под постоянным контролем компании. Ни одна технология не выйдет за пределы испытательных полигонов, пока инженеры не убедятся в ее безопасности. Первый серийный беспилотник Volvo намерена представить в 2021 году.

Фото: Volvo