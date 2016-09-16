Завод BMW в России: немцы выбирают регион

Появившаяся осенью информация о том, что BMW планирует построить собственный завод в нашей стране, нашла подтверждение от министра промышленности России Дениса Мантурова.

Чиновник подтвердил, что баварцы в настоящее время определяются с регионом, где построят завод. По его словам, представители BMW AG ведут переговоры с властями Московской области, Санкт-Петербурга и Калининграда.

У каждого региона свои преимущества. В Северной столице уже действует крупный автомобильный кластер: здесь работают заводы Toyota и Nissan. Московская область стремится привлечь к себе автопроизводителей, предоставляя им льготы. Неспроста же главный конкурент BMW, концерн Daimler AG, именно здесь строит собственное предприятие.

Наконец, с Калининградом у BMW очень давние связи: на местном «Автоторе» уже много лет собирают несколько моделей баварской марки. Правда, сборка крупноузловая, без сварки и окраски. Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов говорил о том, что регион планирует подписать в конце февраля или начале марта 2018 года специнвестконтракт (СПИК) с BMW и «Автотором», которые сразу же после этого приступят к строительству завода.

Интересно, что BMW планирует построить в России завод полного цикла, со сваркой и окраской кузовов. Но при этом предприятие будет производить столько автомобилей, сколько их будет продаваться на внутреннем рынке, то есть ни о каком экспорте речь не идет.

BMW неплохо чувствует себя на нашем рынке: за первое полугодие ее продажи выросли на 8%, до 27 227 автомобилей. Однако такие объемы продаж, включающие в себя и модели, локализация производства которых маловероятна, заставляют задуматься о рентабельности строительства завода, который будет собирать машины исключительно для внутреннего рынка.

Недавно BMW объявила об электрификации своего модельного ряда. Это наверняка создаст дополнительные сложности при локализации производства.

Конкурент BMW — Mercedes-Benz — строит свой завод в Солнечногорском районе Московской области.

Фото: BMW