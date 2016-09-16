Бизнес по-русски: эвакуаторщики похищали автомобили и сдавали на металлолом

Оригинальный способ подработки придумали двое нижегородцев! Только теперь за смекалку им придется отбывать реальные сроки.

Двум работникам службы эвакуации автомобилей из Нижнего Новгорода однажды пришла в голову «великолепная» идея. Как-то, выполняя свои рабочие обязанности, 33-летний житель города и его 28-летний напарник увидели во дворе дома старенький ГАЗ-3110. Машина простояла без движения явно не один год. Недолго думая, они погрузили ее на служебный эвакуатор и отвезли в пункт сдачи металлолома, где выручили за автомобиль 10 тыс. рублей при цене в 50 тысяч.Потом они подобным образом «эвакуировали» еще один автомобиль из Нижегородского района, а позже один из них пытался похитить машину из Советского района, но ему помешали бдительные соседи. В общем, материальный ущерб владельцев составил 100 тыс. рублей. Мошенники были признаны виновными в совершении двух преступлений — по статьям «Кража», а также «Покушение на кражу». В пользу потерпевших с них взыскали по 50 тысяч рублей. Мужчины пытались обжаловать приговор, но апелляционная инстанция Нижегородского областного суда оставила его в силе, даже несмотря на то, что оба воришки имеют на иждивении несовершеннолетних детей.

В 2014 году мошенник вызвал эвакуатор к приглянувшемуся ему автомобилю, и показав водителю спецмашины поддельные документы на транспортное средство, похитил ее.

Сдачей чужих машин в металлолом промышлял и один священнослужитель. Останки украденных машин случайно обнаружили в местном пункте приема.

Фото: Михаил Мордасов / ИТАР-ТАСС