Жизнь взаймы: россияне все охотнее берут автокредиты

С января по октябрь 2017 года автокредитов в России (в денежном выражении) было выдано почти на 40% больше, чем за тот же период прошлого года. В пяти из сорока регионов-лидеров объемы автокредитования выросли более чем на 50%.

За 10 месяцев этого года россияне получили автокредитов на 391,9 млрд руб., это на 39,3% больше, чем в прошлом году, когда было выдано кредитов на 281,3 млрд руб.

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Самые высокие темпы роста по суммам автокредитов были отмечены в Кемеровской (+68,5%) и Челябинской (+57,8%) областях, Удмуртии (+55,4%), Башкортостане (+54,6%) и Пермском крае (+50,9%).

Среди 40 регионов-лидеров по объемам автокредитования отрицательной динамики не показал ни один. Самый слабый рост отмечен в Москве, Ярославской области (+30%), Московской области (+31,5%), Иркутской (+32,2%) и Самарской (+33,6%) областях. В Санкт-Петербурге сумма выданных автокредитов увеличилась на 41,4%.

В НБКИ отмечают, что темпы выдачи автокредитов фактически вернулись к уровню докризисного 2014 года, причем ситуация с возвратом этих кредитов гораздо лучше, чем в сегменте необеспеченного кредитования. Росту во многом способствуют госпрограммы льготного автокредитования, особенно точечные — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», по которым покупатели дополнительно получают 10-процентную скидку на автомобиль, что делает эти виды автокредитов еще привлекательнее для заемщиков.

Кредитов стали выдавать больше и суммы их выросли, и это несмотря на то, что к выбору заемщиков банки стали подходить более взвешенно, отсекая граждан с низкими или нестабильными доходами, а также с неважной кредитной историей. Те же, кого банки кредитуют охотно, сомнений в платежеспособности не вызывают, поэтому им охотно субсидируют покупку даже дорогих автомобилей.

Среди заемщиков все чаще стали встречаться пенсионеры и молодежь. С чем это может быть связано и почему их полюбили банки, разбирался наш корреспондент.

Продажи машин в России в 2017 году уже выросли на 11,7% (за 11 месяцев) и достигли 1,43 млн штук. В тройку самых популярных вошли Киа Рио, Лада Веста и Лада Гранта.



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