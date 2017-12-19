Самые популярные авто с пробегом: названы марки-лидеры

Всего в ноябре на российском рынке продали 461 324 подержанных легковых автомобиля, что на 3,1% больше, чем годом ранее, сообщает «Автостат». Для сравнения — за то же время рынок новых (включая легкие коммерческие) пополнился 152 259 автомобилями.
Возглавляет топ-десятку Lada с результатом 126 295 автомобилей. Догнать нашу марку по продажам в обозримом будущем не представляется возможным, так как ее доля на рынке в ноябре составила 27,4%, причем она даже чуть выросла — на 0,5 процентных пункта.
С большим отрывом за ней следует японская Toyota с показателем 49 575 штук (+0,7%). Далее идет Nissan — 24 556 штук (+5,7%), Hyundai — 21 609 штук (11,1%), и замыкает пятерку Chevrolet, продажи которой в прошлом месяце составили 20 477 штук (+3,9%).
Отрицательную динамику в топ-10 рынка показала только Mitsubishi (-1,6%), а самая высокая динамика у Kia — плюс 20,2%.
В десятке лидеров по моделям семь автомобилей Лада, правда, пять из них показывают отрицательную динамику. Лидирует «четырнадцатая» (Lada 2114) с показателем 13 400 штук, за ней «семерка» — 12 035 штук. Первый из иномарок с пробегом и третий в общем списке — Ford Focus с результатом 11 400 штук (+0,7%).
Среди моделей самый лучший показатель роста у Hyundai Solaris (+27,1%), при этом ее «близнец» Kia Rio даже не вошел в ведущую десятку.
По итогам 11 месяцев 2017 года рынок подержанных автомобилей составил 4 830 024 штуки, что на 1,6% больше, чем год назад.
- Если в кармане всего полмиллиона рублей, какой автомобиль следует предпочесть — бюджетный новый или подержанный, но богаче оснащенный? Наш автор провел исследование рынка.
- Есть на вторичке автомобили ликвидные, а есть и такие, что продаются с большим трудом. Например, Ford Fiesta, хотя явных причин для этого нет.
Фото: depositphotos.com
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