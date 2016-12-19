В России опять отзывают Гелендвагены

На внеплановый ремонт предстоит отправиться внедорожникам Mercedes-Benz G-класса, реализованным в нашей стране официальными дилерами в 2015–2017 годах. У них обнаружены проблемы с системой ESP.

Mercedes-Benz G-класса
Mercedes-Benz G-класса

Mercedes-Benz > G-класса

Предыдущий отзыв Гелендвагенов был объявлен в России концерном Daimler в июне: тогда на них обнаружили плохо затянутые болты соединительной муфты рулевого вала.

Нынешняя же сервисная кампания затрагивает 887 автомобилей текущего поколения (список их VIN-номеров доступен для скачивания на сайте Росстандарта): на них, как оказалось, блок управления электронной системы стабилизации (ESP), не соответствующий заводской спецификации. Ошибку обещают устранить перепрошивкой программного обеспечения блока, эти работы будут произведены бесплатно для автовладельцев.

  • Нынешнее поколение W463 Гелендвагенов скоро станет историей: уже в январе на автосалоне в Детройте дебютирует новый Mercedes-Benz G-класса, с независимой передней подвеской. Фотографии интерьера внедорожника нового поколения уже опубликованы.
  • В сентябре на автосалоне во Франкфурте фирма Brabus представила самое мощное исполнение Гелендвагена уходящего поколения — внедорожник снабдили 900-сильным двигателем V12.
  • С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.

Фото: Daimler

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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (1)

Mercedes-Benz 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Не достоинств.

Недостатки:

Все ломается . А стоимость?

Комментарий:

Купите себе БТР-82 и не морочте никому голову...

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