Попутчики в законе: снят запрет на работу BlaBlaCar в России

Осенью Тимашевский районный суд Краснодарского края признал запрещенными сведения о совместных поездках, которые распространяет русскоязычный сайт BlaBlaCar. Это решение стало сюрпризом для ООО «Комьюто Рус», российского оператора интернет-сервиса. Представители компании случайно узнали о нем от одного из своих клиентов. Иск был подан прокуратурой, которая утверждала, что BlaBlaCar покрывает нелегальных перевозчиков. Такой же позиции придерживается Региональный автотранспортный союз (РАС) — мол, сервис способствует развитию в России незаконного предпринимательства.
Юристы компании оспорили вердикт райсуда в Краснодарском краевом суде и на этой неделе выиграли дело: краевой суд отменил решение нижестоящей инстанции, сообщает агентство РИА Новости. Точка в этом процессе, однако, еще не поставлена, так как апелляционное определение может быть обжаловано в течение шести месяцев. «За рулем» будет следить за развитием событий.
Сервис BlaBlaCar основан в 2006 году во Франции, с 2014 года работает в России. С его помощью водители-частники могут найти пассажиров-попутчиков для поездок на большие расстояния и разделить с ними расходы на бензин. BlaBlaCar быстро набрал популярность в нашей стране, стал альтернативой междугородним и даже международным автобусам. РАС утверждает, что за три года работы BlaBlaCar в России объем перевозок междугородным автотранспортом упал на 15–20%. Многие профессиональные водители недовольны тем, что интернет-сервис отнимает у них клиентов.
- Госдума недавно разработала законопроект, регулирующий в России деятельность онлайн-сервисов заказа такси. Агрегаторов начнут штрафовать за передачу заказов нелегальным извозчикам.
- О том, какие еще альтернативы автобусам и такси подарил нам век цифровых технологий, читайте в материале эксперта «За рулем».
Фото: AP/ТАСС
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