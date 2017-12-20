Попутчики в законе: снят запрет на работу BlaBlaCar в России

Прокуратура пыталась через суд заблокировать интернет-сервис поиска попутчиков. Юристам компании удалось доказать, что деятельность BlaBlaCar не нарушает законов РФ.

Осенью Тимашевский районный суд Краснодарского края признал запрещенными сведения о совместных поездках, которые распространяет русскоязычный сайт BlaBlaCar. Это решение стало сюрпризом для ООО «Комьюто Рус», российского оператора интернет-сервиса. Представители компании случайно узнали о нем от одного из своих клиентов. Иск был подан прокуратурой, которая утверждала, что BlaBlaCar покрывает нелегальных перевозчиков. Такой же позиции придерживается Региональный автотранспортный союз (РАС) — мол, сервис способствует развитию в России незаконного предпринимательства.

Юристы компании оспорили вердикт райсуда в Краснодарском краевом суде и на этой неделе выиграли дело: краевой суд отменил решение нижестоящей инстанции, сообщает агентство РИА Новости. Точка в этом процессе, однако, еще не поставлена, так как апелляционное определение может быть обжаловано в течение шести месяцев. «За рулем» будет следить за развитием событий.

Сервис BlaBlaCar основан в 2006 году во Франции, с 2014 года работает в России. С его помощью водители-частники могут найти пассажиров-попутчиков для поездок на большие расстояния и разделить с ними расходы на бензин. BlaBlaCar быстро набрал популярность в нашей стране, стал альтернативой междугородним и даже международным автобусам. РАС утверждает, что за три года работы BlaBlaCar в России объем перевозок междугородным автотранспортом упал на 15–20%. Многие профессиональные водители недовольны тем, что интернет-сервис отнимает у них клиентов.

Госдума недавно разработала законопроект, регулирующий в России деятельность онлайн-сервисов заказа такси. Агрегаторов начнут штрафовать за передачу заказов нелегальным извозчикам.

О том, какие еще альтернативы автобусам и такси подарил нам век цифровых технологий, читайте в материале эксперта «За рулем».

Фото: AP/ТАСС