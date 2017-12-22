Верховный суд защитил страховщиков от автовладельцев

На вчерашнем пленуме высшего судебного органа России был подготовлен проект постановления о применении законодательства об ОСАГО. В нем изложены наставления для нижестоящих судов. И часть из них явно защищает интересы страховщиков.

Помимо части, касающейся ответственности страховых компаний за ремонт, проведенный по ОСАГО (здесь Верховный суд защитил интересы автовладельцев), в проекте постановления есть ряд пунктов, которые напрямую направлены на защиту интересов страховых компаний.

В частности, рассмотрение страхового случая и вся переписка со страховой компанией (включая подачу досудебной претензии и искового заявления) должны происходить только в одном офисе (подразделении) компании.

Связано это с деятельностью автоюристов, которых в Российском союзе автостраховщиков называют мошенниками. После подачи заявления о ДТП в одном городе они предъявляют требование о выплате в другом, пишет «КоммерсантЪ». В итоге страховщик, чьи сотрудники вынуждены переписываться между собой, может сорвать срок выплат. А уже только это является поводом для обращения в суд с требованием не только компенсации ущерба, но и выплаты штрафа.

При подаче заявления о ДТП автовладелец обязан сразу же заявить, какие виды расходов должна покрыть выплата: эвакуатор, ремонт, утрата товарной стоимости. Так Верховный суд (ВС) тоже хочет обезопасить страховщиков от автомошенников, которые не сразу и не полностью подают в страховую компанию заявления на выплаты. Страховщик не успевает уложиться в установленные законом сроки (10 дней на рассмотрение дела, 20 дней — на выплату). Суды, по мнению ВС, должны отклонять такие требования, так как сроки были сорваны из-за того, что претензия пришла позже.

Если пострадавший претендует на сумму больше лимита европротокола, то оспаривать извещение европротокола он должен в суде, считают в ВС, хотя Минюст возражает против этой нормы.

Судам также рекомендуется требовать данные из базы Российского союза автостраховщиков (РСА) в случае, если полис ОСАГО оформлен в электронном виде, а не довольствоваться только распечатанным полисом, который может быть поддельным.

Наконец, из предыдущего постановления пленума в новое перекочевала норма о том, что в случае хищения бланков страховщик освобождается от ответственности, только если он до произошедшей аварии сообщил об этом в правоохранительные органы. В противном случае, даже если бланк, на котором оформлена ответственность, был украден, он считается действительным.

Полностью постановление пленума Верховного суда должно быть опубликовано 26 декабря этого года.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС, Донат Сорокин/ТАСС