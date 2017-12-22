Верховный суд защитил страховщиков от автовладельцев

Помимо части, касающейся ответственности страховых компаний за ремонт, проведенный по ОСАГО (здесь Верховный суд защитил интересы автовладельцев), в проекте постановления есть ряд пунктов, которые напрямую направлены на защиту интересов страховых компаний.
В частности, рассмотрение страхового случая и вся переписка со страховой компанией (включая подачу досудебной претензии и искового заявления) должны происходить только в одном офисе (подразделении) компании.
Связано это с деятельностью автоюристов, которых в Российском союзе автостраховщиков называют мошенниками. После подачи заявления о ДТП в одном городе они предъявляют требование о выплате в другом, пишет «КоммерсантЪ». В итоге страховщик, чьи сотрудники вынуждены переписываться между собой, может сорвать срок выплат. А уже только это является поводом для обращения в суд с требованием не только компенсации ущерба, но и выплаты штрафа.
При подаче заявления о ДТП автовладелец обязан сразу же заявить, какие виды расходов должна покрыть выплата: эвакуатор, ремонт, утрата товарной стоимости. Так Верховный суд (ВС) тоже хочет обезопасить страховщиков от автомошенников, которые не сразу и не полностью подают в страховую компанию заявления на выплаты. Страховщик не успевает уложиться в установленные законом сроки (10 дней на рассмотрение дела, 20 дней — на выплату). Суды, по мнению ВС, должны отклонять такие требования, так как сроки были сорваны из-за того, что претензия пришла позже.
Если пострадавший претендует на сумму больше лимита европротокола, то оспаривать извещение европротокола он должен в суде, считают в ВС, хотя Минюст возражает против этой нормы.
Судам также рекомендуется требовать данные из базы Российского союза автостраховщиков (РСА) в случае, если полис ОСАГО оформлен в электронном виде, а не довольствоваться только распечатанным полисом, который может быть поддельным.
Наконец, из предыдущего постановления пленума в новое перекочевала норма о том, что в случае хищения бланков страховщик освобождается от ответственности, только если он до произошедшей аварии сообщил об этом в правоохранительные органы. В противном случае, даже если бланк, на котором оформлена ответственность, был украден, он считается действительным.
Полностью постановление пленума Верховного суда должно быть опубликовано 26 декабря этого года.
- Накануне Госдума приняла во втором чтении поправки в Закон об ОСАГО, увеличивающие лимит по европротоколу в 2 раза.
- В следующем году начнется масштабная реформа по либерализации рынка ОСАГО.
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС, Донат Сорокин/ТАСС
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